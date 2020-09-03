Millete çalışan Emniyet terörün belini kırdı

Türkiye’nin en stratejik kurumları arasında yer alan Emniyet teşkilatının son dönemdeki başarılı operasyonları, hain planları başlamadan önlüyor, tuzakları boşa çıkarıyor, hainlerin tek tek adalet karşısına çıkarılmasını sağlıyor.

Tek ‘meziyeti’ başörtülü-sakallı fişlemek olan 28 Şubatçı zihniyetten kurtulan, talimatı amirinden değil Pensilvanya’dan alan FETÖ’cülerden arındırılan Emniyet ve İstihbarat Teşkilatı adeta çağ atladı. AK Parti iktidarı döneminde atıl yapısından arındırılan ve bünyesi temizlenen kurumlar arasında yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe kalkışmasının milli iradenin zaferiyle sonuçlanmasında kritik rol üstlendi. Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesinde icra ettiği başarılı operasyonlara paralel olarak yurt içinde nokta operasyonlar yapan Emniyet Teşkilatı, terör örgütlerine göz açtırmadı.

Türkiye’yi kana bulamak isteyen hainleri olay öncesinde paketleyen, firari militanları tek tek yakalayan, karanlık planları hızlı şekilde aydınlatan Emniyet İstihbaratın operasyon kabiliyeti arttı. PKK, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ ve sol terör örgütlerini kıpırdayamaz hale getiren Teşkilat, mevcut süreçte onlarca başarılı operasyon gerçekleştirdi.

DEAŞ’a darbe üstüne darbe

• Adana’da DEAŞ’ın Türkiye sorumlusu Mahmut Ö., korkunç katliam planlarıyla birlikte tespit edip ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mahmut Ö’nün, stratejik yerlere, siyasetçi ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik eylemler planladığını söyledi.

• İstanbul’u kana bulamak için otelde hazırlık yapan DEAŞ’lı H.S, kaldığı odasında enselendi. Küçükçekmece’de yakalanan terörist H.S.’nin kaldığı otel odasında bir kalaşnikof tüfek, beş yedek şarjör ve 150 mermi bulundu. Şüphelinin Taksim Meydanı başta olmak üzere Beyoğlu’nda birçok önemli noktada keşif yaptığını belirlendi.

• Muş Valiliği’nin önünde fotoğraf çekip keşif faaliyeti yapan PKK’nın istihbarat elemanı A.B.’ye suçüstü yapıldı. Gözaltına alınan teröristin, planlanan eylem için önceden keşif yapıp, fotoğraf çekimi yaparak terör örgütüne verdiği tespit edildi.

• Bursa’da intihar bombacısı olduğu tespit edilen DEAŞ terör örgütü mensubu B.A., bomba yeleği, barut ve ateşleyici ile birlikte evinden alındı. Terörist B.A., ifadesinde, DEAŞ’tan aldığı talimatla 5 iş yerini yaktığını, yangın esnasında cep telefonuyla görüntü alıp örgüte gönderdiğini, asıl amacının ise bir polis merkezine gidip kendisini patlatmak olduğunu itiraf etti. Başarılı operasyonla bu hain plan çökertilmiş oldu.

FETÖ’nün inleri darmadağın

• Denizli’de firar eden FETÖ’cü B.B., Emniyet’in düzenlediği operasyonda bir evin odasındaki dolabın gizli bölmesinde ele geçirildi. İki kişinin içine sığabileceği genişlikteki bölmede yakalanıp gözaltına alınan B.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

• PKK’nın Kuzey Irak’ta eğittiği intihar eylemcileri A.A. ve A.O. da planlarını gerçekleştiremeden 6.5 kilo C-4 plastik patlayıcıyla Şırnak’ta yakalandı. Kanlı eylemi son anda önleyen polis, PKK’nın intihar eylemcilerinden 34 yaşındaki A.A ile 43 yaşındaki A.O’yu Şırnak Emniyet Müdürlüğü’nde sorguladı. A.A sorgulamada, ilçeye hakim bir noktada yeralan, içinde 7 bloktan oluşan polis lojman binalarının bulunduğu Cizre Emniyet Müdürlüğü’nü havaya uçurmayı planladığını söyledi.

• Diyarbakır’ı karıştırmak için hazırlık yapan 4 PKK’lı, bomba yapımında kullanılan elektronik malzemeler, tabanca ve örgütsel dökümanların başındayken basıldı. Teröristlerin kaldıkları evlerde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, bomba yapımında kullanılan elektronik malzemeler, terör örgütüne ait dokümanlar, 1 adet 7.65 mm çapında Brownig marka tabanca ve bu tabancaya ait 73 adet fişek ele geçirildi.

• Başkent Ankara’da bir bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısını araştırmak için oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu, DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli planladıkları başka eylemleri gerçekleştiremeden, silah ve EYP’lerle yakalandı.

Kızıl kahpelerin beli kırıldı

• Terör örgütü DHKP-C’nin gizli hücrelerini başlarına geçiren istihbarat ve TEM ekiplerinin son 1 yıldaki operasyonlarında örgütün elebaşı Ümit İlter, sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ile Kamile Kayır, silahlı propaganda birliği sorumlusu Hatice Ruken Kılıç kıskıvrak yakalandı.

• Yine terör arananlar listesinde yer alan DHKP-C’nin kanlı teröristleri Emel Yeşilırmak, Çiğdem Şenyiğit, İbrahim Gökçek, Haydar Alaçam, Seval Yaprak ve Ali Arabacı titiz araştırma sonucu birer birer yakalanarak adalete teslim edildi.

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Terör saldırılarını bertaraf eden güvenlik güçlerimiz son 6 ayda sessiz sedasız onlarca terör faaliyetine dur dedi. Tüm güvenlik birimlerimizin son 6 ayda PKK/KCK, DEAŞ, FETÖ ve sol terör örgütlerine yönelik operasyonlarında 96 terör eyleminin engellendiği, 54 şüpheliye gözaltı uygulandığı bildirildi.

FARUK ARSLAN

