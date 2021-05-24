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Dünya ‘Millet Nöbeti’ bugün de devam etti! “Memleketimizde soykırım, tecavüz, kölelik devam ediyor”
Dünya

‘Millet Nöbeti’ bugün de devam etti! “Memleketimizde soykırım, tecavüz, kölelik devam ediyor”

Doğu Türkistan’da kamplar kurarak oradaki Müslümanlara zulüm uygulayan Çin’e tepkilerini dile getirmek için 18 Aralık 2020’den itibaren Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde başlattıkları aile nöbeti ve daha sonra millet nöbeti olarak devam ettirdikleri nöbetlerini bugün de sürdüren Doğu Türkistanlı eylemciler, “Ailem nerede?” sloganlarıyla Çin’i protesto etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 18:26:00 -
‘Millet Nöbeti’ bugün de devam etti! “Memleketimizde soykırım, tecavüz, kölelik devam ediyor”

yeniakit.com.tr

Çin’in Doğu Türkistan’daki müslümanlara uyguladığı zulmü protesto etmek için 18 Aralık 2020’den beri Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde nöbet tutan Doğu Türkistanlılar, millet nöbetini bugün de sürdürdüler.

Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu, Çin’e tepkisini dile getiren eylemciler, basın açıklamasında şu ifadelere yer verdiler; “Biz yorulmadık, biz yıpranmadık. Bizim buradaki nöbetimizi yıpratmaya çalışanlar, başarılı olamadı, olmayacak da. Bizim memleketimizde soykırım devam ediyorken Doğu Türkistan’da Çin, toplama kamplarında işkencelere devam ediyorken, Doğu Türkistan’daki çocuk ve kadınlara sistematik tecavüzler devam ediyorken, gençlerimiz Çin fabrikalarında köle olarak çalışırken biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Biz inanıyoruz ki mücadeleyi biz kazanacağız. Allah'ımıza olan inancımızla, memleketimize olan özlemimizle biz bu mücadeleye yıpranmadan devam edeceğiz”


Yeni Akit Gazetesi
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