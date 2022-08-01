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Kültür - Sanat Millet Kütüphanesi çocuklar ile şenleniyor!
Kültür - Sanat

Millet Kütüphanesi çocuklar ile şenleniyor!

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi sosyal medya hesabı üzerinden Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenecek olan Ağustos ayı etkinliklerine ilişkin takvimi açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 20:35:00 -
Millet Kütüphanesi çocuklar ile şenleniyor!

YENİ AKİT  ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi sosyal medya hesabı üzerinden Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenecek olan Ağustos ayı etkinliklerine ilişkin takvimi açıklandı. Açıklanan takvimde 09.08.2022 tarihinde saat 15.00’te gerçekleştirilecek "Akıl Oyunları" etkinliğine 7-15 yaş grubundaki çocukların katılabileceği aktarılırken katılımcı sayısı da 12 kişi olarak belirlendi. 11.08.2022 tarihinde saat 15.00’te ise "Masal Anlatıyoruz" etkinliğine ise tüm yaş grubundaki çocuklar katilabilebileceği vurgulanırken kontenjan 20 kişi olarak açıklandı.

Daha birçok etkinliğe yer verilen programa ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımında, "Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenecek olan Ağustos ayı etkinlikleri belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. mk.gov.tr adresinden duyuruları takip edip kayıt yaptırabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

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