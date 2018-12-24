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Millet kıraathaneleri her yaş grubuna hitap ediyor! Burası Konyalıların uğrak yeri oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Dede Bahçesi Millet Kıraathanesi Konyalılara hizmet vermeye başladı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:49
Millet kıraathaneleri her yaş grubuna hitap ediyor! Burası Konyalıların uğrak yeri oldu

 Adem Şahin 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Millet Kıraathanesinin yeni dönemin en önemli işlerinden birisi olduğunu belirterek, “Konya’nın en güzel Millet Kıraathanesi’ni Kültürpark’ta açtık. Konya merkezin yanı sıra ilçelerimizde de Millet Kıraathanesi açmaya devam edeceğiz” dedi.

İncelemelerde bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla geçtiğimiz günlerde toplu açılış töreniyle Kültürpark içerisinde hizmete giren Dede Bahçesi Millet Kıraathanesinde incelemelerde bulundu.

Ücretsiz ikram

Başkan Altay, yeni dönemin önemli işlerinden birisinin Millet Kıraathaneleri olduğunu kaydederek, “Konyamız en güzel mekânlardan birine daha kavuştu. Kültürpark’ta şehrin hemen merkezinde ticari olarak kullanılan bu alan, yapılan tadilatla Millet Kıraathanesi’ne dönüştü. Her yaş grubundan insanımız burada. Gençlerle emeklilerimiz bir araya gelerek sohbet etme imkânı buluyorlar. Ayrıca burada kitap okuma ve ders çalışmanın yanı sıra çok güzel bir iletişim de oluşuyor. Ücretsiz çay ve kek ikramımız var. Konya’nın en güzel Millet Kıraathanesi Kültürpark’ta açılmış oldu. Tüm hemşehrilerimizi Millet Kıraathanesi’ne davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni millet kıraathanesi müjdesi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Millet Kıraathanesi’nin Konya’nın sosyal ve kültürel hayata için önemli olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Bundan sonra hem merkezde hem de ilçelerimizde Millet Kıraathaneleri açmak için çalışma yapıyoruz. Eski Stadyum alanımızda yapmakta olduğumuz Millet Bahçesi ve Ağır Bakım’daki Millet Bahçesi’ne de çok güzel birer Millet Kıraathanesi daha açacağız.

Gençlerle sohbet

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Keykavus Bilgehanesi’ni ziyaret ederek orada açılan Millet Kıraathanesinde de incelemelerde bulunan Başkan Uğur İbrahim Altay, kitap okuyan ve ders çalışan gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

5 bin kitaplı kıraathane

Konyalılara hizmet vermeye başlayan Dede Bahçesi Millet Kıraathanesi’nde içerisinde güncel yayınların da bulunduğu 5 bin adet kitap bulunuyor. Okuyucu bilgisayarların da yer aldığı Millet Kıraathanesi, pazar günü hariç her gün vatandaşın hizmetinde olacak. 3 yıldan bu yana şehrin eğitim, sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar yapan Keykavus Bilgehanesi içinde açılan Millet Kıraathanesi’nde ise 6 bin kitap bulunuyor. Bu Millet Kıraathanesi ise haftanın yedi günü hizmet veriyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:49
  1. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
  2. Millet Kıraathanesi
  3. Büyükşehir Belediyesi
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  5. Dede Bahçesi Millet Kıraathanesi
  6. Büyükşehir Belediyesi Keykavus Bilgehanesi
  7. Keykavus Bilgehanesi

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