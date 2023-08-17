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Yerel Millet kafayı yemiş! Robbie Williams'ın Bodrum konserinde bilet 880 bin lira!
Yerel

Millet kafayı yemiş! Robbie Williams'ın Bodrum konserinde bilet 880 bin lira!

Yeniakit Publisher
2023-08-17 11:18:00 -
Millet kafayı yemiş! Robbie Williams'ın Bodrum konserinde bilet 880 bin lira!

Robbie Williams, Türkiye'deki ilk konserini bu akşam Bodrum'da verecek. Şarkıcıyı izlemek için 15 bin ile 30 bin euro arasında satışa çıkarılan localar, yok sattı.

Robbie Williams, Türkiye'deki ilk konserini bu akşam Bodrum'da verecek. Şarkıcıyı izlemek için 15 bin ile 30 bin euro arasında satışa çıkarılan localar, yok sattı.
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, geçtiğimiz yıl, Türk asıllı eşi Ayda Field ve dört çocuğuyla Bodrum’da tatil yapmıştı. Williams, dün, eşi ve çocuklarıyla birlikte tekrar Bodrum'a geldi.

Türkiye'deki ilk konserini bu akşam ünlü bir otelde verecek olan şarkıcının tüm biletleri satıldı.

Bülent Cankurt Sabah'taki köşesinde konuyla ilgili olarak, ''Williams’ı ayakta izleyecek 2 bin kişi 17.600 ile 22 bin lira arasında değişen bilet parası ödedi. Bir de oturup yiyip içerek konseri izleyecek olanlar var. Yani localardan bahsediyorum, 8'er kişilik 36 loca hazırlanmış ve 15 bin ile 30 bin euro arasında fiyatla satışa çıkarılmış. Bu locaların satışa çıkar çıkmaz satıldığını öğrendim. Bizim sosyeteden kimler, bu paraya kıyıp Robbie Williams'ı locadan izleyecek çok merak ediyorum.'' diye yazdı.

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Yorumlar

Toshiba

Şu açız,petrol çok pahalı diye yaygara koparanlara duyurulur. Kabuklunun biri otlanmış kafayla sahne alacak parası bol aklı kıt gezi akıllıları da bu kabuklunun kasasına ve kesesine dolar yağdıracak.

ŞAMİLCİ

bu at hırsızlarından yüksek vergi alınsın bu gavuru locadan izlemeye 30 bin euro veren buna katlanmalı 15 bin euro da vergi versin bu manyaklar...
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