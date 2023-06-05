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Siyaset Millet İttifakı'nın hezimetine en çok o sevindi! Masaya alınmayan Hüseryin Baş'tan Kılıçdaroğlu'na sert mesaj
Siyaset

Millet İttifakı'nın hezimetine en çok o sevindi! Masaya alınmayan Hüseryin Baş'tan Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

Yeniakit Publisher
2023-06-05 22:36:00 - 2023-06-05 23:40:32
Millet İttifakı'nın hezimetine en çok o sevindi! Masaya alınmayan Hüseryin Baş'tan Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

6'lı masaya girmek için ablası Meral Akşener ile haber gönderen Hüseyin Baş, Millet İttifakı'nın hezimetine en sevinen isimlerden birisi oldu.

FOX TV canlı yayınında, "Beni de 6'lı masaya alın" diye yalvaran, bu yakarışı da ablası Meral Akşener ile gönderdiği haber de olumsuz karşılanan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, seçime giden süreçte sık sık gündeme geldi.

6'lı masa oy katkısı sağlayacağını düşünerek Hüseyin Baş'la bile ilişkilerini koparmadı.

Seçim bitince köşede unutulan Baş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'na MYK eleştirisinde bulunan Baş, "Partinizin yöneticilerini değiştirmeye çalışmayın, partinizi değiştirin." dedi.


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