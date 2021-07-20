Millet İttifakı'nda kriz derinleşiyor! İYİ Partili Lütfü Türkkan, CHP'li Cihangir İslam'ı engelledi!

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CHP’li milletvekili Cihangir İslam ile İYİ Partili Lütfü Türkkan arasındaki ‘mülteci’ tartışması kızıştı. Lütfü Türkka,n Twitter hesabından Cihangir İslam’ı engelledi.

Millet İttifakı'nda kriz derinleşiyor

2023 seçimleri yaklaştıkça Millet İttifakı’nda da kriz derinleşiyor. CHP’li ve İYİ Partili vekillerin kimi zaman sosyal medyaya da sıçrayan atışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Lütfü Türkkan mültecileri hedef aldı

İYİ Parti Grup Başkenvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından mültecileri hedef alan bir paylaşımda bulundu. Türkkan paylaşımında, "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yol geçen hanı mı burası?" ifadelerini kullandı.

Türkkan’ın bu paylaşımına cevap, muhafazakarların oyuyla Saadet Partisi'nden milletvekili seçilip dindarlara kan kusturan CHP’ye geçen Cihangir İslam’dan geldi.

Cihangir İslam'dan tepki: 'Makedonyalı Lütfü'

CHP İstanbul Milletvekili İslam, Türkkan’ın paylaşımını alıntılayarak "Altına 'Makedonyalı Lütfü' diye bir imza atmalıydınız." dedi.

Cihangir İslam'ın sözlerine karşılık Türkkan ise "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim." ifadelerini kullandı.

Lütfü Türkkan, Cihangir İslam'ı engelledi

CHP’li ve İYİ Partili vekillerin sosyal medya hesabından yaptıkları tartışma bir ileri boyuta taşındı. Lütfü Türkkan, Twitter’da Cihangir İslam’ı engelledi.

Engellendiğinin ekran görüntüsünü paylaşan İslam, “Hepinize sevdiklerinizle güzel bir bayram diliyorum.” şeklinde ironi bir paylaşımda bulundu.