Millet İttifakı'nda çatlak büyüyor! HDP'den Meral Akşener'e salvo geldi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'de Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP'ye yakın medya organı Halk TV'ye konuştu. Kendisine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP ile ilgili çıkışı sorulan Sancar şu ifadeleri kullandı:

İktidarın örtülü müttefikidir

Böyle bir şeyi söylemek iyi niyetli bir yaklaşım değil. Biraz daha açık konuşmam gerekirse. Muhalefet içinde bu tür dışlayıcı ve düşmanlaştırıcı üslubu kim kullanırsa, iktidarın örtülü müttefikidir.

Eğer ittifak olacaksa HDP’siz olmaz

Bu kadar açık. Eğer bir ittifak, demokrasi ittifakı olacaksa, bu iktidara karşı, bu iktidarın yarattığı yıkım ortada her açıdan, eğer böyle bir ittifak olacaksa, HDP’siz olmaz.

Artıklı gizli ittifak istemiyoruz

Bundan sonraki seçimlerde, tabi şu an bir seçim yok, seçim döneminde ittifaklar tartışılırken, hiçbir şekilde örtülü ittifak gibi tekliflere asla açık değiliz. Yani birileri dese ki, ‘Ya 31 Mart’ta tabanda ittifak oldu, destek oldu, gene öyle olsun’ derlerse, bizim tavrımız açıktır. Yani ittifak açık olur, Türkiye’nin de yararına olan da budur. Etik olan da budur, demokratik olan da budur.

Akşener ne demişti

Akşener katıldığı Global TV yayınında kendisine yöneltilen "HDP'yi nasıl konumlandırıyorsunuz?" sorusuna "Terör örgütü PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. Yani PKK'nın uzantısı olarak görüyoruz" cevabını vermişti.