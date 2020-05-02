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Siyaset

Millet İttifakı'nda çatlak büyüyor! HDP'den Meral Akşener'e salvo geldi

Millet İttifakı'nda 'terör örgütü' söylemiyle patlak veren kriz büyüyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Terör örgütü PKK'nın uzantısı" şeklinde nitelediği HDP'den salvo geldi. Eş Başkan Mithat Sancar, İYİ Parti'yi "İktidarın gizli müttefiki" ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 11:40:00 - 2020-05-02 11:48:18
Millet İttifakı'nda çatlak büyüyor! HDP'den Meral Akşener'e salvo geldi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'de Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP'ye yakın medya organı Halk TV'ye konuştu. Kendisine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP ile ilgili çıkışı sorulan Sancar şu ifadeleri kullandı:

İktidarın örtülü müttefikidir

Böyle bir şeyi söylemek iyi niyetli bir yaklaşım değil. Biraz daha açık konuşmam gerekirse. Muhalefet içinde bu tür dışlayıcı ve düşmanlaştırıcı üslubu kim kullanırsa, iktidarın örtülü müttefikidir.

Eğer ittifak olacaksa HDP’siz olmaz

Bu kadar açık. Eğer bir ittifak, demokrasi ittifakı olacaksa, bu iktidara karşı, bu iktidarın yarattığı yıkım ortada her açıdan, eğer böyle bir ittifak olacaksa, HDP’siz olmaz.

Artıklı gizli ittifak istemiyoruz

Bundan sonraki seçimlerde, tabi şu an bir seçim yok, seçim döneminde ittifaklar tartışılırken, hiçbir şekilde örtülü ittifak gibi tekliflere asla açık değiliz. Yani birileri dese ki, ‘Ya 31 Mart’ta tabanda ittifak oldu, destek oldu, gene öyle olsun’ derlerse, bizim tavrımız açıktır. Yani ittifak açık olur, Türkiye’nin de yararına olan da budur. Etik olan da budur, demokratik olan da budur.

Akşener ne demişti

Akşener katıldığı Global TV yayınında kendisine yöneltilen "HDP'yi nasıl konumlandırıyorsunuz?" sorusuna "Terör örgütü PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. Yani PKK'nın uzantısı olarak görüyoruz" cevabını vermişti.

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Yorumlar

Tr.

Körler sağırlar birbirlerini ağırlar...
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Hamdi boz

Valla bisey diyimmi bir akpartili olarak şuan elimi vicdanıma koyuyorum tüm siyasî parti liderlerini dinliyorum en mantıklı ve en güzel konusan meral akşener bence, oy vermem bu kadına ama çok uzlaştırıcı ve güzel konuşuyor, şu ramazanda ve korona günlerinde mantığa ve anlaşiya ihtiyacımız var gerçekten. Kutuolasmak istemiyoruz artik.benim apartmanda alt katımda chpli var karşımda mhp li var diğer 2 alt katimdada diğer partiye gönül veren var.basima bisey gelse onlar koşacak ilk önce yardımıma komşu komşunun külüne muhtactir.
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