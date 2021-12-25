  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Millet İttifakı'na göz kırpan Ali Babacan'dan yeni karar
Siyaset

Millet İttifakı'na göz kırpan Ali Babacan'dan yeni karar

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ittifak konusunda seçimlere kadar herhangi bir ittifak için açıklamada bulunmayacakları konusunda karar aldıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 16:38:00 -
Millet İttifakı'na göz kırpan Ali Babacan'dan yeni karar

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cumhurbaşkanlığı adaylıkları ve ittifak ile ilgili kararlarını seçimlere yaklaşınca vereceklerini söyledi.

DEVA Partisi lideri Babacan, partisinin 1'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Osmaniye'ye geldi. Otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Babacan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Bu çalışmanın ittifak çalışması olmadığını vurgulayan Ali Babacan, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz bu 6 partiden 4'ü Millet İttifakı'nda yer alan partiler, 2'si Millet İttifakı'nda yer almayan ama parlamenter sistem çalışmasına katkıda bulunan partiler. O 2 partiden 1'i biziz. Biz bugün itibarıyla ittifaklardan veya cumhurbaşkanlığına adaylıklarından bahsetmenin çok erken olduğunu düşünüyoruz. Şu anda bizim önceliğimiz partimizin kendi özgün kimliğinin vatandaşlarımız tarafından anlaşılması için daha çok gayret daha çok çaba göstermektir. Şu andaki önceliğimiz budur. Seçimler yaklaşınca o günkü şartlara göre kuşkusuz ittifak meselesini değerlendirebiliriz ama o günkü şartlarda onu değerlendirmek gerekiyor. Çünkü o gün geldiğinde mevcut ittifakların yapısının aynen korunup korunamayacağını bilemiyoruz. Yani siyasette biliyorsunuz değişim çok hızlı olabilir. Bugünkü şartlar değiştiğinde yarın bakıyorsunuz farklı tablolar karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla biz ne yapacağız hem cumhurbaşkanlığı adaylıklar ile ilgili hem de ittifakla ilgili kararımızı seçimlere yaklaşınca vereceğiz ve o gün açıklayacağız ve bugünden bunların çok tartışılmasını da özellikle cumhurbaşkanlığı meselesini çok tartışılmasını da uygun görmüyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay