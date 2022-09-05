Millet İttifakı karıştı! Meral Danış Beştaş Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef aldı..

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in TV 100 canlı yayınında, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna, "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir." şeklinde karşılık vermesi bazı İP'lileri ayağa kaldırdı.

İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu, CHP'li Tekin'e, "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" tepkisini gösterdi.

Ağıralioğlu'nu hedef aldı

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da, Twitter hesabından isim vermeden Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef aldı.

"HDP’nin kimseyle bakanlık pazarlığına girmediği ve açıkladığı ilkeleri dışında bir yaklaşımı olmadığı nettir. Buna rağmen, yapay tartışmalarla ve çirkin bir üslupla HDP’lileri aşağılamaya çalışanlardan, toplumu nasıl kucaklayıp ülkeyi nasıl yöneteceklerini de duymak isteriz." ifadeleri ile rol kesmeyi sürdüren HDP'li Beştaş, İP'li Ağıralioğlu'na şöyle karşılık verdi:

Muhalif görünümlü sorumsuz milliyetçilerden toplumu birleştirici, demokrat, emekten ve özgürlükten yana bir politika beklenemeyeceğine göre kendilerinin de ortak adayın kabinesinde kesinlikle yer almayacaklarını öngörebiliriz.