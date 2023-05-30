Millet İttifakı devam edecek mi? Flaş çıkış geldi

24 Haziran’daki İYİ Parti kongresiyle başlamak üzere, önümüzdeki süreçte CHP ve DEVA Partisi'nin kurultayları olduğunu hatırlatan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Millet İttifakı'nın akıbetinin ne olacağına değindi.

"Gelecek Mart sonuna kadar sürecek sıcak bir yaz ve kış aylarına tanıklık edeceğiz" ifadelerini kullanan Sarıkaya, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bir sandık kapanırken, yenisinin inşasına başlandığı bugün gelecek süreçleri ittifakların durumu da tayin edecek…

Devamı açısından Cumhur İttifakı’nda bir sorun görülmüyor.

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Millet İttifakı’nın nasıl bir süreç izleyeceği ise (...) İYİ Parti lideri Akşener’in, “Millet İttifakı nedir, ne değildir mevzusu daha sonraki bir mesele” cümlesinde de yer aldığı gibi, sonuçlar üzerinden yapılacak değerlendirme sonrası devam kararı kesinleşir.

Millet İttifakı liderlerinin (...) CHP’deki görüşmesinden de geniş bir değerlendirme çıkmadı.

Ancak 24 Haziran’daki İYİ Parti kongresiyle başlamak üzere, Millet İttifakı bileşenleri CHP, DEVA’nın kurultayları var…

Gelecek Mart sonuna kadar sürecek sıcak bir yaz ve kış aylarına tanıklık edeceğiz…"