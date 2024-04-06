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Gündem Millet hizmet derdinde Ekrem kariyer peşinde! Fatih Portakal ağzındaki baklayı çıkardı
Gündem

Millet hizmet derdinde Ekrem kariyer peşinde! Fatih Portakal ağzındaki baklayı çıkardı

Yeniakit Publisher
2024-04-06 17:01:00 -

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun okul döneminde ev arkadaşı Fatih Portakal, İmamoğlu’nun İBB Başkanlığını adeta kariyer planlama aracı olarak kullandığını itiraf ederek önümüzdeki dönemde İBB Başkan adaylığı için düşünülen isimleri açıkladı.

Göreve geldiği günden beri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu kariyer planlama aracı olarak kullanan ve son seçimde de terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı DEM desteği ile seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun planı bir kez daha ortaya çıktı. CHP’nin propaganda aracı olarak yayın hayatına devam eden Sözcü TV’de program yapan ve üniversitedeyken İmamoğlu’nun ev arkadaşı Fatih Portakal, gelecek seçim planları hakkında baklayı ağzından kaçırdı.

‘Anlaşıldı adam 4 buçuk yıl daha yatacak’

Portakal, “Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, geleceğin İBB Başkanı olarak lanse ediliyor veya düşünülüyor. İmamoğlu’nun da güvendiği bürokratlardan kendisi. Birde Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’a da güveniyor. Bu iki isim önemli." dedi.

CHP’li İmamoğlu’nun yakın arkadaşı Portakal’ın seçimler biter bitmez bu şekilde açıklama yapması “Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı çalışmasına başladı, Anlaşıldı adam 4 buçuk yıl daha yatacak” yorumlarını beraberinde getirdi.

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Yorumlar

Egeli

Bu adamdan ne köy olur ne kasaba balon şişme balon..

akif

BAS BAS BAĞIRDIK VER SEYYANEN ZAMMINI İTİBARINI KAYBETME. HATALARI TELAFİ EDİN EMEKLİ YOL ARKADAŞLARINA AHDI VEFANI GÖSTER ONLARLA HELALLEŞ DEDİK AMA KULAKLAR SAĞIR OLDU..7 BİN LİRA VERİRSEM YOK BÜTÇE AÇIĞI BU KADAR OLUR YOK BİLMEM NE ERDOĞAN ÇOK BÜYÜK HATA YAPTI...ŞİMDİ BU CHP TAYFASI EKONOMİNİN YÜZDE 70 İNE DENK GELEN İLLERDE ERDOĞANIN EMEKLİYE HAKKI OLANI KIYAMADIĞI PARAYI ÇATIR ÇATIR HAZİNE YARDIMLARIYLA HAR VURUP HARMAN SAVURACAK SEYYANENE YOL VERMEYEN ŞİMŞEKDE BOYNU BÜKÜK SEYREDECEK..PARANIN HER ZAMAN TELAFİSİ OLURDU KAYNAK BULUNURDU AMA İTİBAR KAYBININ TELAFİSİ ÇOK ACI OLDU..YAZIK ETTİLER GÜZEL ÜLKEME..GÜÇ ZEHİRLENMESİNİN BEDELİNİ ÖDEDİLER..40 MLYONLUK BİR KİTLEYİ MUHALEFETE MEZE ETTİLER ALTIN TEPSİDE ADAMLARA ÖDÜL VERDİLER İSTİSMAR İÇİN...HATADAN DÖNMEKDE FAZİLETTİR...MEVLA GÖRELİM NEYLER NEYLERSE GÜZEL EYLER...RABBİM BUNLARA BİR DAHA FIRSAT VERMESİN...
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