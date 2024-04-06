Millet hizmet derdinde Ekrem kariyer peşinde! Fatih Portakal ağzındaki baklayı çıkardı

Göreve geldiği günden beri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu kariyer planlama aracı olarak kullanan ve son seçimde de terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı DEM desteği ile seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun planı bir kez daha ortaya çıktı. CHP’nin propaganda aracı olarak yayın hayatına devam eden Sözcü TV’de program yapan ve üniversitedeyken İmamoğlu’nun ev arkadaşı Fatih Portakal, gelecek seçim planları hakkında baklayı ağzından kaçırdı.

‘Anlaşıldı adam 4 buçuk yıl daha yatacak’

Portakal, “Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, geleceğin İBB Başkanı olarak lanse ediliyor veya düşünülüyor. İmamoğlu’nun da güvendiği bürokratlardan kendisi. Birde Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’a da güveniyor. Bu iki isim önemli." dedi.

CHP’li İmamoğlu’nun yakın arkadaşı Portakal’ın seçimler biter bitmez bu şekilde açıklama yapması “Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı çalışmasına başladı, Anlaşıldı adam 4 buçuk yıl daha yatacak” yorumlarını beraberinde getirdi.