“Millet bahçeleri, milletin sosyal yaşam alanı olacak”

Mehmet Safa Canat - Hasan Canat İstanbul

Baba mesleği müteahhitliği sürdüren Çağlar Yol Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Engin Konaç, “Ağırlıklı olarak altyapı ve üstyapı projeleriyle ilgileniyoruz. Genellikle TOKİ, Karayolları ve yerel yönetimlerin taahhüt projelerini inşa ediyoruz” dedi. Antalya’da inşa ettikleri karayolu projesinin bölgeye sağlayacağı katkıları anlatan Konaç, “Alanya’da toplam 32 km bölünmüş yol yapıyoruz. İnşa ettiğimiz proje Akdeniz’i Karadeniz’e bağlayan bir yoldur. Tamamı 60 km olan yol şehirler arasındaki mesafeyi kısaltacak ve bu yolu kullanan araçların akaryakıt ve zaman tasarrufu olacak. Yaklaşık 3 yıl içerisinde projemizi bitireceğiz. Çünkü dağların arasından geçerek duble yol inşa ediyoruz. Projemizin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor ama bazen kamulaştırma sorunlarıyla uğraşıyoruz. Maalesef kamulaştırma sorunları işimizin yavaşlamasına sebep oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey kamulaştırmaları acil eylem planına dâhil edebilirse projeler çok hızlı bir şekilde bitirilir” diye konuştu.

TOKİ de elinden geleni yapıyor

Konya Ereğli’de inşa ettikleri Hacımemiş Mahallesi Millet Bahçesi’nden de bahseden Konaç, “Şu anda Konya Ereğli Hacımemiş Mahallesi Millet Bahçesi’ni inşa ediyoruz. Bir de inşaatına yeni başladığımız Niğde Kayardı Mevkii Millet Bahçesi projemiz var. Millet bahçeleri insanların şehirlerde temiz hava alabileceği yerlerdir. Kaliteden hiçbir şekilde ödün verilmiyor. Süratle bitirebilmemiz için TOKİ de elinden geleni yapıyor. İnşa ettiğimiz millet bahçelerinde müzik konserleri ve tiyatro gösterileri gibi sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenlenebilir. Bu anlamda millet bahçeleri için tamamen sosyal etkinliklere dayalı projeler diyebiliriz. Konya Ereğli Hacımemiş Mahallesi’ndeki millet bahçesi 2021 yılının sonunda, Niğde Kayardı Mevkii Millet Bahçesi ise 2022 yılının ilk aylarında hizmete açılacak” dedi.

Yerel yönetimler sahip çıkmalı

Millet bahçelerinin sosyolojik önemine değinen Konaç, şunları söyledi; “Millet bahçeleri tamamen milletin sosyal yaşam alanları olacaktır. Bu yüzden yerel yönetimlerin de millet bahçelerini sahiplenmesi gerekir. Belediyelerin kasasından bir kuruş para çıkmadan millet bahçeleri gibi devasa sosyal alanları olacak. Bu alanlarda kurulan büfelerden ve otoparklardan gelir elde edecekler. Belediyeler de millet bahçesi projelerinden memnuniyet duyuyorlar ve bir an önce bitmesini istiyorlar. Mesela Konya Ereğli’de inşa ettiğimiz millet bahçesine yaklaşık 8 bin ağaç dikilecek. Hemen hemen her çeşit bitkinin yer alacağı 200 bin m²’lik bir alana 8 bin ağaç ekilmesi o şehrin bütün hava kirliliğinin azalması demektir. Böylece şehirlere de oksijen kaynağı olacak.”

Müteahhitler kamu ihale sisteminden memnun değil

Konaç, kamu ihale sistemi ile ilgili de şunları söyledi: Kamu yararı diyerek düşük fiyata verilen ihaleler devlete daha pahalıya mal oluyor. Yarım kalan iş tasfiye edildikten sonra tekrar ihaleye çıkılıyor ama aynı fiyatlarla değil, neredeyse 2 katı fiyatına ihale ediliyor. Devam eden bir inşaatın ihalesine yapılan itirazlar sonucunda mahkeme kararıyla iş başka bir firmaya veriliyor. Dolayısıyla işi ilk kazanan yüklenici firma da çok zor duruma düşüyor. Sözleşmeden sonra kamu ihalelerine itiraz hakkı kaldırılsın. Çünkü keyfi itiraz yapanlara da herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Gerçekten sonuçlanan kamu ihalelerinin yüzde 90’ına keyfi itirazlar yapılıyor. Sadece müteahhitler değil, kamu kurumları da ihale sisteminden memnun değiller.”