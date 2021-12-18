Millet aç, aç, aç' İstinye Park'ta yürek yakan görüntü!
Dolar/TL kurundaki artışla "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yapanlara karşın, bugün İstinye Park'taki Nusret Et Lokantası önünde uzun kuyruklar oluştu.
Yeniakit.com.tr
İstanbul İstinye Park'taki Nusret Et Lokantası'nın önünde oluşan uzun kuyruk, "ekonomik kriz" çığırtkanlarını yine ters köşe yaptı.
'En fazla da bu grup ekonomiden şikayetçi'
Fahiş fiyatlarla lokanta işleten Nusret'in İstinye Park'taki şubesinin bu kadar kalabalık olmasına dikkat çeken Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Başkan Sayan, "Millet Nusr-et ve diğer firmaların önünde oturmak için yer bulamıyor.. Her yer full.. En fazla da bu grup ekonomiden şikayetçi.." yorumunu yaptı.
İstinye Park Nusret Et Lokantası önünde bugün!