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Militanları IQ testiyle seçmişler

Devletin kritik bölgelerine sinsice sızan Fetullahçıların ağına düşürmek istediği öğrencileri belirlerken; başarılı öğrencilere IQ testi yaptırdığı ortaya çıktı. Devleti ele geçirebilmek için her türlü ihanete başvuran FETÖ’nün kadrolaşma faaliyetlerini IQ ortalaması yüksek olan kişiler üzerinden seçtiği belirtildi.

31 Temmuz 2018 Salı 11:40
Militanları IQ testiyle seçmişler

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL

Gazetemiz Akit; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında önemli bilgilere ulaştı. Savcılığın elde ettiği bilgilere göre; FETÖ’nün tuzağına düşürdüğü zeki ve başarılı öğrencileri özellikle eğitim fakültelerine yönlendirdiği kaydedildi. Örgüt tarafından esir alınan öğrencilerin öğretmen olmaları yönünde özel çaba sarf edildiği vurgulanan iddianamede şu bilgilere yer verildi: “Örgüt etkisi altına aldığı öğrencileri öncelikli olarak eğitim fakültelerine yönlendirmiştir. Hukuk, tıp, mühendislik fakülteleri gibi yüksek puanla kayıt alan bölümleri kazanabilecek öğrencilere bu bölümler yerine eğitim fakültelerinin tercih ettirilmesi toplumun değişik kesimlerince eleştirilmiştir. Ancak zaman göstermiştir ki eğitim fakültelerine yönelmesi örgütün uzun vadeli planlarını bir parçasıdır.”

Kendi ülkesini işgal etmeye kalkışan, yüzlerce insanımızı katleden ve binlerce insanımızı yaralayan FETÖ’nün sızma taktiklerine de değinilen iddianamede çarpıcı ifadeler yer aldı.

ZEKİ ÖĞRENCİLERE TEST YAPTIRMIŞ

17 ve 25 Aralık kirli operasyonlarıyla seçilmiş hükümeti devirmeye çalışan, 15 Temmuz'da millete bomba yağdıran Fetullahçı Terör Örgütü’nün beyinlerini yıkamak istediği öğrencilerine IQ testi yaptırdığı belirtildi.  FETÖ’nün ihtiyaç sahibi öğrencilere değil zeki öğrencilere kanca attığına dikkat çekilen iddianamede, “Örgüt eğitim kadrosunun nitelik ve nicelik açısından yeterli düzeye ulaşmasının ardından kendisine bağlı öğrencileri çağın gereksinimleri doğrultusunda yönlendirmiş ve geleceğin elitlerini yetiştirmeye başlamıştır. Eğitim gönüllüsü diğer kuruluşların ve dini referanslı yapıların aksine FETÖ/PDY, ihtiyaç sahibi olan öğrencileri değil, zeki ve başarılı öğrencileri hedef almış, hatta bu öğrencilere IQ testleri yaptırmıştır. Böylelikle örgütün devleti ele geçirme amacına ulaşmasına katkı sağlayacak kadrolaşma faaliyetlerini önü açılmıştır” ifadeleri yer aldı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 11:40
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. TSK

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