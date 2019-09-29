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MİLGEM'in 4. projesi Kınalıada'ya milli füze donanımı

MİLGEM projesi kapsamında üretilen 4. gemi olan TCG Kınalıada savaş gemisinde milli imkanlarla üretilen Atmaca füzesi kullanılacak.

29 Eylül 2019 Pazar 16:25
MİLGEM'in 4. projesi Kınalıada'ya milli füze donanımı

MİLGEM projesinin 4’üncü gemisi olan “TCG Kınalıada”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete girdi. 10 tonluk bir helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip olan Kınalıada’da ROKETSAN tarafından milli imkânlarla geliştirilen Atmaca füzesi kullanılacak.

Türkiye'nin yerli ve milli dördüncü savaş gemisi

MİLGEM projesinin 4’üncü gemisi olan “TCG Kınalıada” Tuzla’daki İstanbul Tersane Komutanlığında düzenlenen törenle hizmete girdi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Türkiye’nin ilk milli savaş gemisi projesi olan MİLGEM projesinde bugüne kadar Heybeliada, Büyükada ve Burgazada hizmete alındı. Dördüncü gemi Kınalıada da bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Savunma Sanayii İcra Komitesinin MİLGEM projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına verdiği görev çerçevesinde yerli ve milli ürün ile tasarım hizmetleri de dahil olmak üzere malzeme ve hizmet tedariki için çok sayıda sözleşme imzalandı ve projede geçen yıllar içerisinde yerlilik oranı yüzde 70 seviyesine kadar yükseltildi.

50'yi aşkın alt yüklenici yerli firma

Kınalıada’nın tasarım, inşa ve entegrasyon faaliyetleri İstanbul Tersanesi Komutanlığında gerçekleştirildi. Bu faaliyetler için gerekli olan tasarım, araştırma-geliştirme, tedarik ve hizmet alımı kapsamlarındaki çok sayıda eş zamanlı proje Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla yürütüldü. Bu projeler tasarım optimizasyonundan farklı fonksiyonlardaki sensör, platform sistemleri ve savaş sistemlerinin geliştirilmesi ve tedarikine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı. Kınalıada’nın platform sistemleri ve dizayn hizmetleri STM, silah ve sensör sistemleri ASELSAN, savaş yönetim sistemi HAVELSAN tarafından sağlandı, bu firmaların altında 50’yi aşkın yerli firma alt yüklenici olarak görev yaptı.

ABD füzesi yerine milli füze Atmaca

MİLGEM ada sınıfı korvetlerin ilk üçünden farklı olarak Kınalıada korvetinde bu zamana kadar yurt dışından tedarik edilen (ABD yapımı Harpoon) deniz füzesinin yanında, ROKETSAN tarafından millî imkânlarla geliştirilen Atmaca füzesi de kullanılacak. Böylece bir sistem daha yerlileştirildi ve geminin yerlilik oranı artırıldı. Ayrıca HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığının birlikte geliştirdiği Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi ADVENT de ilk kez Kınalıada gemisinde kullanılacak.

Teknik özellikleri

Kınalıada, Türk Deniz Kuvvetleri’nin sürat, denizcilik ve stabilite isteklerini karşılayacak şekilde geliştirilmiş tek gövdeli deplasman tipi tekne formunda. Tam boyu 99 metre ve genişliği 14.4 metre olan gemi, 2 bin 400 ton deplasmanı ve 3.6 metre su çekimiyle, 5 deniz durumunda kısıtsız, 6 ve üzeri deniz durumlarında ise kısıtlı harekât kabiliyetine sahip. Ana tahrik sistemi bir adet gaz türbini ve iki adet dizel makineden meydana geliyor. 29+ deniz mili azami sürate ulaşabilen korvet, 10 tonluk bir helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip ve 4 deniz şiddetine kadar helikopter uçuş harekâtı icra edebiliyor.

Çoğunluğu yerli imkanlarla geliştirilmiş ileri teknoloji sensör, elektronik harp, navigasyon ve haberleşme sistemleri ile donatılmış Kınalıada korveti, asimetrik, yüzey, hava ve sualtı tehditlerine yönelik savunma, aldatma, karıştırma ve bertaraf etme sistemlerine sahip.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 16:25
  1. MİLGEM projesi
  2. MİLGEM
  3. TCG Kınalıada
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. ROKETSAN
  6. Atmaca füzesi
  7. İstanbul Tersane Komutanlığı
  8. Heybeliada
  9. Büyükada
  10. Burgazada
  11. Kınalıada
  12. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  13. Savunma Sanayii İcra Komitesi
  14. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı
  15. Savunma Sanayii Başkanlığı
  16. yerli ve milli imkanlar
  17. korvet
  18. HAVELSAN
  19. Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı
  20. Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi ADVENT
  21. Türk Deniz Kuvvetleri

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