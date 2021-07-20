Milföy hamurundan kolay baklava nasıl yapılır? Pratik baklava tarifi
Milföyden baklava yapılışı | Bayramlar baklavasız olmaz. Hem kolay hem de leziz bir baklava hazırlamak isteyenler içinse şahane bir tarifle geldi. Peki, milföy hamurundan baklava olur mu?
Bayram ikramlarının olmazsa olmazı baklavadır. Baklava için hamur açmak yerine çok daha pratik bir yol arıyorsanız; milföy hamurundan tatlı hazırlayabilirsiniz.
Pratik baklava tarifi
Malzemeler:
- 4 yaprak milföy hamuru
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 100 gram tereyağı
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı ceviz
Şerbeti için:
- 2 su bardağı şeker
- 1,5 su bardağı su
- 3-4 damla limon suyu
Milföy hamurundan kolay baklava nasıl yapılır?
Öncelikle şerbet için şeker ve suyu tencereye alın. Arzu ederseniz şekeri azaltabilirsiniz. Şerbet kıvam alınca limonu ekleyip 5 dakika sonrasında ocağı kapatın.
Milföy hamurlarını derin dondurucudan çıkarıp 10 dakika kadar çözülmesini bekleyin.
2 yaprak milföyü yan yana bir miktar nişasta ile açın.
Hamuru tepsiye alın ve içerisine cevizi serpin.
Kala iki yaprağı da birlikte açıp tepsinin üzerindeki hamurun üzerine yerleştirin.
Hamuru dilimleyin ve tereyağı-sıvı yağ karışımını gezdirin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin.
Kızaran milföyü fırından çıkarın.
İlk sıcağı çıkınca şerbeti baklavanın üzerine gezdirin.
3-4 saat boyunca tatlıyı şerbeti çekmesini bekleyin.
Afiyet olsun.