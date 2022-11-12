Milet ittifakına katılma hazırlığındaydı! Hüseyin Baş’ın fotoğrafında silah detayı
Altılı masaya yanaşmaya çalışan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın yer aldığı fotoğrafta, kardeşi Hasan Baş olduğu belirtilen şahsın elinde silah tutması, “Kendisini eleştirenlere mesaj mı?” yorumlarına neden oldu.
yeniakit.com.tr
Oyuna, boyuna, posuna bakmadan iktidara kafa tutup altılı masaya girmeye çalışan ve, “Masada olmazsak toplumsal infial olur” şeklindeki açıklamasıyla epey alay konusu olan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın çok konuşulacak fotoğrafı ortaya çıktı.
Ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde Hüseyin Baş’ın ilginç pozundan ziyade kardeşinin elindeki silah dikkat çekti.
Fotoğraftaki şahsın, Hüseyin Baş’ın kardeşi Hasan Baş olduğu belirtildi.
Hasan Baş’ın silahlı diğer fotoğrafları da dikkatlerden kaçmadı.
Söz konusu fotoğraflar, “Kendilerini eleştirenlere mesaj mı veriyorlar?” şeklinde yorumlara neden oldu.
İşte o fotoğraflar: