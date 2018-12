Milenyum çağı sorunsalı olan fomo nedir?

FOMO NEDİR?

Psikoloji literatüründe FOMO (Fear of Missing Out) "sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu" diye adlandırılıyor. Birey, diğerlerinin deneyimlediği şeylerden eksik kalma duygusu hisseder. FOMO, başkalarının ne yaptığını sürekli olarak izleme arzusudur. Bir başka deyişle, kendi istek ve arzularını konumlayamama hali olarak da tanımlayabiliriz. Yaşanılan duygu yoğunluğu ve arzunun konumlanamaması bireyde pişmanlık hissiyatı yaratır. Özetle FOMO, nasıl vakit geçirileceğine dair verilen kararın yanlış olma ihtimali korkusudur. Birey, her zaman, farklı kararlar verseydi, sürecin farklı yol alacağını söyleme halinden kendisini alamaz. Mevcut durum, bireyin kendi istek ve taleplerini kabul etmemesi ve başka bireylerin seçimlerinin doğru olduğunu düşünmemesidir.

FOMO HATIRLAMADIĞIMIZ GEÇMİŞİMİZDE Mİ SAKLI?

Bireyin diğer kişilerle olan ilişkisi veya bağlanma duygusu, bireyin psikolojik sağlığını etkileyen önemli bir ihtiyaçtır. İnsanın ilk kurulan ilişkisi, ağız yoluyla kurulan ilişkidir. İlk nesne ilişkisi de ağız yoluyla anne memesiyle kurulur. Anne ve çocuk arasındaki bu beslenme temelli ilk ilişki, daha sonraki dönemlerin çekirdeğini oluşturur.

RİSK GRUBUNDA KİMLER VAR?

Özellikle hiperaktif ve dürtü kontrolü zayıf kişiler, ayrıca bağımlı ve edilgen kimlikler risk grubunu oluşturuyorlar.

Z kuşağında daha sık görülüyor. Çünkü Z kuşağı her şeyi kolay elde etmek istiyor.

Ayrıca yetişkin erkeklerde de bu duruma sık rastlanıyor.

FOMO İLE NASIL BAŞ EDEBİLİRİZ?

Kişi kendisine öncelikle şu üç sorunun yanıtını net olarak vermeli:

1-Bu yaptığım ne?

2-Bu yaptığım gerekli mi?

3-Bu yaptığım şey benim için uygun mu?

Bu soruların cevaplarını vererek tepki vermeleri ve oto-denetimlerini kazanmaları önemli.

FOMO'YA YAKALANMAMAK İÇİN NE YAPABİLİRİZ?

Bireylerin kendi ilgi alanlarını tanımaları, ya mevcut ilgi alanlarına yeniden dönmeleri ya da kendilerine yeni ilgi alanları yaratmalarıdır.

FOMO BİREYİN DEPRESYON DUYGULARINI ARTIRABİLİR Mİ?

“Başkaları benim yaptığımdan daha iyi bir şeyler mi yapıyor, onların ne yaptığını kaçırıyor muyum?” duygusu zayıf kişiliklerde kaygı, yetersizlik hissi, zihinsel yorgunluk, zaman kaybı, gerçek sosyal ilişkilerde bozulma ve ilerleyen süreçlerde depresyona yol açabiliyor. Ayrıca eleştirel ve yargılayıcı ebeveyn tutumları da bu depresyonu destekleyebiliyor. Ruh sağlını koruması için uzmanından destek almakta yarar var.