Milas'ta trafik kazası: 2 kişi yaralı

Milas-Söke karayolunda bugün akşam üstü sıralarında meydana gelen kazada, 48 ABC 168 plakalı aracın sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü kaza yaptı. Kazada, araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, yaralılar Milas 75. Yıl Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.