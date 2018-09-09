THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Milas'ta trafik kazası: 2 kişi yaralı

Milas-Söke karayolunda meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü kaza yaptı.

09 Eylül 2018 Pazar 21:13
Milas'ta trafik kazası: 2 kişi yaralı

Milas-Söke karayolunda bugün akşam üstü sıralarında meydana gelen kazada, 48 ABC 168 plakalı aracın sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü kaza yaptı. Kazada, araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, yaralılar Milas 75. Yıl Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 21:13
  1. milas
  2. söke
  3. kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kız meselesi yüzünden bıçak ve pompalı tüfekle birbirlerine girdiler
    1. Kız meselesi yüzünden bıçak ve pompalı..
    2. Mehmet Emin Aga, iskeçe'de anıldı
    3. Ilısu Barajı'ndanki tarihi yapıların..
    4. Fakıbaba o iddiaları yalanladı:..
    5. Beşiktaş teknik direktörü Güneş:..
    6. Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü..
    7. Mircea Lucescu: Ne yapabilirim kaleci..
    8. Rusya’da protestolar devam ediyor! 100..
    9. Danimarka, Galler'i 2-0 ile geçti
    10. Amerika fosfor bombalarıyla Suriye'yi..
    11. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit..
    12. Bakan Ziya Selçuk'tan Bilgisayar..
    13. Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ..
    14. Kahramanmaraş’ta 2 bin paket ele..
    15. Amerika'da 'makale' tartışması..
    16. Kum yığının altında can pazarı! Elleri..
    17. Hakkari'den acı haber geldi!
    18. Virajı alamayan yolcu minibüsü..
    19. Milas'ta trafik kazası: 2 kişi yaralı
    20. Madagaskar'da stadyumda izdiham
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak