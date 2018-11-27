Milan'da Bonaventura sezonu kapattı

Milan'da Bonaventura sezonu kapattı27 Kasım 2018 Salı 21:43
ANKARA (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'ın orta saha oyuncusu Giacomo Bonaventura, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sol dizinden başarılı bir ameliyat geçiren Bonaventura'nın 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
İtalyan mi̇lli̇ futbolcu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 8 lig maçında 3 gole imza atmıştı.
Milan, 13 haftası tamamlanan ligde 22 puanla 5. sırada yer alıyor.
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