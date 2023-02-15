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Spor Milan, Tottenham'ı devirdi
Spor

Milan, Tottenham'ı devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İngiliz ekibi Tottenham'ı 1-0 yenen İtalyan temsilcisi Milan, rövanş öncesi avantaj kazandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 01:57:00 -
Milan, Tottenham'ı devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında İtalyan ekibi Milan, İngiliz temsilcisi Tottenham Hotspur'u ağırladı.

Milano kentindeki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakadan ev sahibi ekip, Brahim Diaz'ın 7. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Milan, Londra'da oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı 8 Mart Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak.

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