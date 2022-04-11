Milan, Torino deplasmanında puan kaybetti

Torino Olimpiyat Stadı'nda yapılan müsabakada, şampiyonluk için mücadele eden Milan, orta sıralardaki Torino'ya konuk oldu.

Müsabaka başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi ve her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Milan, bu maçla 68 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Kırmızı-siyahlı takım, ligde üst üste 2. maçından beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı.

Milan'ı, ligde halen 1 maçı eksik Inter ile Napoli, 2 puan geriden takip ediyor.

Torino ise puanını 39 yaptı ve 11. sıradaki yerini korudu.