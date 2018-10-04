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Milan Teknik Direktörü Gattuso açıkladı! 'Trabzonspor'un yıldızını istiyorum'

Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Trabzonspor'da forma giyen Juraj Kucka'yı istediği öne sürüldü.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:08
Milan Teknik Direktörü Gattuso açıkladı! 'Trabzonspor'un yıldızını istiyorum'

Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Trabzonspor'un yıldız futbolcusunun transfer edilmesini istedi. Ön libero için Bakayoko’yu alan ancak performansından memnun kalmayan kırmızı-siyahlıların, devre arasında, bordo mavili kulüpte forma giyen eski futbolcusu Juraj Kucka'ya yöneleceği belirtildi. Slovak futbolcuyu çok beğenen genç teknik adamın, takımda şu an gördüğü eksikliği Kucka’nın kapayabileceğini düşündüğü ifade edildi.

Milan bu sezon ön libero bölgesi için Chelsea’den Tiemoue Bakayoko’yu kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Bakayoko şu ana kadar çok etkileyici bir performans ortaya koyamazken, Biglia, Kessie, Bonaventura orta sahada yalnız kaldı. Jose Mauri, Andrea Bertolacci, Riccardo Montolivo gibi yine bu bölgede oynayan futbolcuların ise satış listesine kondukları belirtildi. Juraj Kucka’nın transferinin ocak ayında gerçekleşebilmesi, Gattuso’nun durumuna bağlı... İtalyan ekibinin ligdeki inişli-çıkışlı gidişatı hocanın da konumunu tartışmaya açmış durumda. Gattuso takımda kalırsa Kucka transfer edilecek.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 15:08
  1. Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso
  2. Milan
  3. Gennaro Gattuso
  4. Juraj Kucka
  5. Trabzonspor

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