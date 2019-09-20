Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda?

İtalya Serie A’nın 4’üncü haftasında lider İnter, Milan deplasmanına konuk olacak. Takımın başına Conte’yi getiren mavi-siyahlılar Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Politano, Lazaro, gibi isimleri kadrosuna katmış ve lige de 3’te 3 ile başladı.Peki, Milan İnter derbisi ne zaman? Milan İnter maçı saat kaçta? Milan İnter maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Milan İnter derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Milan İnter maçı yarın saat 21.45'te başlayacak. Mücadele Bein Sports'tan naklen yayınlanacak.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan ise 2 maç sonunda 6 puan toplayabildi.

Milano derbisinde İnter, yenilmezliğini sürdürmek isterken, Milan da kazanarak; rakibine ilk mağlubiyetini yaşatmak, ve iki takım arasındaki 3 puanlık farkı eritmek istiyor.

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