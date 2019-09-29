Milan Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Milan ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Peki, Milan Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?29 Eylül 2019 Pazar 17:06
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Milan ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Peki, Milan Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İtalya futbol ligi Serie A'nın 6. haftasında Milan, Giuseppe Meazza'da Fiorentina'yı konuk edecek. İşte, zorlu mücadelenin ayrıntıları...
Milan Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Serie A'nın 6. haftasında Milan evinde Fiorentina'yı konuk edecek. Bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak olan mücadeleyi sporseverler beIN SPORTS HD 3'ten naklen izleyebilecek.
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