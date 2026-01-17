Milad Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?

Milad kelimesi, hem tarihsel bir başlangıç noktasını işaret etmesi hem de mecazi olarak bir dönüm noktasını ifade etmesi nedeniyle Türkçe'de önemli bir yere sahiptir. Kökeni Arapça olan bu sözcük, kullanıldığı bağlama göre farklı derinlikler kazanır ve bu nedenle anlamı en çok araştırılan kelimelerden biridir.

Milad kelimesinin genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan iki temel anlamı bulunmaktadır: İlki, dini ve tarihsel açıdan büyük öneme sahip olan Hz. İsa'nın doğduğu gün, yani Miladi takvimin başlangıcıdır. İkinci anlamı ise daha çok günlük dilde kullanılan, herhangi bir olayın veya durumun başlangıcını, bir sürecin seyrini tamamen değiştiren dönüm noktasını ifade eder.

TDK'ya Göre Milad mı, Milat mı Doğru?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne bakıldığında, bu kelimenin doğru yazılış biçimi "Milat" (t harfiyle) olarak belirtilmiştir. Günlük dilde ve halk arasında "Milad" (d harfiyle) kullanımı yaygın olsa da, resmi ve akademik metinlerde TDK'nın benimsediği "Milat" şekli tercih edilmelidir. Her iki kullanım da aynı kavramları ifade etmekle birlikte, Miladi takvimde kullanılan tarihsel sıfır noktası bu kelime ile ilişkilidir.

Kelimenin mecazi anlamı, yani "bir olayın başlangıcı" anlamı, gündelik konuşmalarda ve yazılı metinlerde sıklıkla karşımıza çıkar. Örneğin, bir kişinin hayatında önemli bir karar aldığı an veya bir fikrin hayata geçirildiği tarih, o kişi için bir "milat" olarak nitelendirilir. Bu kullanım, yaşanan olayın öncesi ve sonrası arasında keskin bir ayrım çizdiğini vurgulamak amacıyla yapılır. Örneğin, "O kitap, kariyerimde bir milat oldu" cümlesinde, kitabın kişinin kariyerini tamamen değiştiren başlangıç noktası olduğu kastedilir.