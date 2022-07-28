Mil-Sen’den kamu çalışanlarına müjde!

YENİ AKİT ANKARA

Tezsiz Yüksek Lisans programları için kayıt yaptıran Mil-Sen Konfederasyonuna bağlı kamu çalışanları ile ilgili anabilim dallarında tezsiz yüksek lisans eğitimi için belirtilen ücretin yüzde 25 indirimli olarak ödenmesi kararlaştırıldı.

Mil-Sen ve Mil-Belediye-Sen Gümüşhane İl Temsilcisi Mustafa Ceylan yaptığı açıklamada, “Çıktığımız bu yolda milli manevi ve ahlaki duygular ile sendikacılık anlayışını sürdürüyoruz. Amacımız sendikacılıkta yeni bir şiar ile ötekileştirmeden çalışmayanı çalıştırmaktır. Gümüşhane Üniversitemiz ile yaptığımız protokol ile birlikte belirlenen Lisansüstü Eğitim programlarından Mil-Sen Konfederasyonu’na bağlı tüm kamu çalışanlarımız faydalanacaktır. Sahada üyelerimiz ile yaptığımız istişareler sonucu iş kolları ayrımı yapmaksızın özellikle mesleklerinde ilerlemeyi hedefleyen Mil-Sen Konfederasyonu’na bağlı tüm kamu çalışanlarımızın faydalanacak olmaları ise bizleri ziyadesiyle memnun edecektir” dedi.