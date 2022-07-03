Mil-Sen mahkemeye gidiyor!

YENİ AKİT ANKARA

Mil-Sen ve Mil-Büro Sen Genel Başkanı Genel Başkanı Mücahit Çelik sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. “MilSen Olarak Mahkemeye Gidiyoruz” diyen Çelik paylaşımında, “Fotoğrafta bulunan kadrolarda bulunan arkadaşlarımız 3600EkGösterge düzenlemesinden faydalanamıyor. Birçok memur, bir kaç üniversite mezunu olmalarına rağmen bu haktan faydalanamadılar. Dört hizmet kolunu kapsayan bu düzenleme adaletsizdir!” dedi.