Mil-Diyanet Sen’den ‘Manevi ve ahlaki kalkınma yasası’ çağrısı

YENİ AKİT ANKARA

Mil-Diyanet Sen Genel Başkan Celaleddin Gül yaptığı yazılı açıklama ile ‘Manevi ve Ahlaki Kalkınma Yasası’nı işaret etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çıkarılacak bu yasa çerçevesinde öncelikle, eğitim sistemimiz ve eğitim felsefemiz muhteva ve programlar bakımından yeniden düzenlenerek din eğitiminin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için her türlü tedbir alınmalı ve aile yapımız korunmalıdır. Bu bağlamda ahlaki ve manevi tahribatın önlenmesinde ilk hedef ise ailenin korunması olmalıdır. Toplumun temel direği olan aile müessesesi hızla çözülürken yuvalar yıkılmakta ve çocuklar kimsesiz kalmaktadır. Bu durum maalesef endişe veren boyutlara ulaşmıştır. Manevi ve ahlaki tahribatın, bazı medya kuruluşları eliyle sistemli bir şekilde gerçekleştirilmesi, milli ve manevi değerlerimizi korumak yerine ahlak dışı bir hayatı sürekli teşvik etmektedir. Çıkarılacak ‘Manevi ve Ahlaki Kalkınma Yasası’ ile gayriahlaki faaliyetler yasal takibee alınmış olacaktır. Bu yasa ile başta MEB olmak üzere, Kültür bakanlığına, Aile bakanlığına, Diyanet İşleri Başkanlığına, İçişleri Bakanlığına ve RTÜK’e yeni yetkiler ve sorumluluklar verilecektir. Ahlaki ve manevi tahribatın önlenmesinde ilk hedef ‘Ailenin Korunması’ olacaktır. Aile kurumu toplumun nüvesi, en küçük organı ve temel taşıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde "Aile, Kadın ve Çocuğu Koruma Yüksek Kurulu" kurularak aile sağlam temeller üzerine inşa edilecektir. Eşlerin birbirlerine karşı vazife ve sorumlulukları öğretilecek, evlenme kolaylaştırılacak ve yaygınlaştırılacaktır. Çıkarılacak ‘Manevi ve Ahlaki Kalkınma Yasası’ ile toplumu ifsat eden eş cinsel LGBT dernekleri ve benzeri tüm örgütlerin faaliyetleri yasaklanacak, gençliğimizin milli ve manevi duyguları daha fazla dumura uğratılmasının önüne geçilmiş olacaktır”