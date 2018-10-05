Mikroplar mikrodalga fırınlarla dalga geçiyor



Yiyeceklerini mikrodalga fırında pişirip daha hijyenik olduğunu düşünenlerden misiniz? Yanılıyorsunuz.



The American Journal of Epidemiology’de yayınlanan bir çalışmada 30 denekten 10 tanesi mikrodalga fırında pişirilen “salmonella”lı etle, diğer 20’si normal fırında ve tavada pişen yine “salmonella”lı etle beslenmiş. Normal fırından beslenenlerde salmonella görülmezken mikrodalga fırında pişenden yiyen tüm deneklerde bu bakteri görülmüş..

Mikrodalga fırınların pişirme mantığı olan dışardan içeriği doğru pişirme ve bu pişirme esnasında yemeğin çevrilmiyor olması gösterilmekte. Böylece yiyecek içinde ısının bakterileri öldürecek bir seviyeye kadar yükselmediği soğuk noktalar oluşmakta ve buralarda halâ aktif zararlı bakteriler yaşamaya devam edip, bu yemeği yiyenlere bulaşmakta. Mikrodalgalardaki radyasyon tehlikesi zaten büyük risk!