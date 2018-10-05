THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Mikroplar mikrodalga fırınlarla dalga geçiyor

Mikrodalgalar sadece radyasyon yaymakla kalmıyor, mikrop yuvası olarak da sağlığı tehdit ediyor.

05 Ekim 2018 Cuma 15:01
Mikroplar mikrodalga fırınlarla dalga geçiyor


Yiyeceklerini mikrodalga fırında pişirip daha hijyenik olduğunu düşünenlerden misiniz? Yanılıyorsunuz.

The American Journal of Epidemiology’de yayınlanan bir çalışmada 30 denekten 10 tanesi mikrodalga fırında pişirilen “salmonella”lı etle, diğer 20’si normal fırında ve tavada pişen yine “salmonella”lı etle beslenmiş. Normal fırından beslenenlerde salmonella görülmezken mikrodalga fırında pişenden yiyen tüm deneklerde bu bakteri görülmüş..

Mikrodalga fırınların pişirme mantığı olan dışardan içeriği doğru pişirme ve bu pişirme esnasında yemeğin çevrilmiyor olması gösterilmekte. Böylece yiyecek içinde ısının bakterileri öldürecek bir seviyeye kadar yükselmediği soğuk noktalar oluşmakta ve buralarda halâ aktif zararlı bakteriler yaşamaya devam edip, bu yemeği yiyenlere bulaşmakta. Mikrodalgalardaki radyasyon tehlikesi zaten büyük risk!

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 15:01
  1. mikrodalga fırın
  2. mikrodalga

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arakanlı Müslümanları sınır dışı ediyorlar
    1. Arakanlı Müslümanları sınır dışı..
    2. Adıyaman'da polis merkezi önündeki..
    3. Terör devleti İsrail'den ırkçı..
    4. Aziz Yıldırım sert çıktı: Onu bana..
    5. Japonya'dan flaş karar! Denetlemeden..
    6. Amerika'da bin doları kağıt imha..
    7. Pakistan'da ana muhalefet lideri..
    8. Sarı nokta hastalığını biliyor musunuz?
    9. Sosyal medyada terör propagandasına 16..
    10. Fenerbahçe'nin cezasına yarı yarıya..
    11. Akşener'in evinin önüne giden 11 kişi..
    12. Renklendirici katkı terörü
    13. 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü
    14. Rusya'dan şok iddia! 'ABD ölümcül..
    15. MHP Üsküdar ilçe teşkilatını görevden..
    16. Mardin'de terör operasyonu! 13 zanlı..
    17. Pakistan'da ana muhalefet lideri..
    18. Bayraktar'dan ATAK ve İHA açıklaması!
    19. “Ben doktorum, akılcıyım... Ama duada..
    20. Mikroplar mikrodalga fırınlarla dalga..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı