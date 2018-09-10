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Mikrodalgada pişirmenin püf noktaları

Az zaman harcayarak mükemmel lezzetlere ulaşmanızı sağlayan ürünlerden biri de mikrodalga fırınlar.

10 Eylül 2018 Pazartesi 20:09
Mikrodalgada pişirmenin püf noktaları

Mikrodalga fırının kullanımı teknolojinin sunduğu yenilikler sayesinde mutfakta işler daha kolay ve zevkli hale gelir. Farklı bir pişirme tekniğine sahip bu fırınlar.. Bunları size topluca sunacağız. Fakat öncelikle bir uyarımız var: Mikrodalga fırın çalışırken, lütfen çevresinde durmayınız. En az 2 metre uzakta olunuz...

Şimdi gelelim detaylara:

Mikrodalga fırın, su moleküllerinin yer değiştirmesi yöntemiyle pişirme sağlar. Yani yiyecekleri ne kızartır, ne de haşlar. Lezzeti yoğun olarak korumak için yiyecekler ağızları kapalı olarak pişirilmelidir. Mikrodalganızda uzmanlaşıncaya kadar yemeğin pişip pişmediğinden emin olmadan sofraya servis yapmayın. Önce bir bıçağın ucu ile yemeğin iyi ve eşit pişip pişmediğini kontrol edin.

NE TÜR KAPLAR KULLANILIR?

Seramik ve porselen yerine cam veya plastik kaplar tercih edilmelidir. Bunlara desenli, yaldızlı porselen kaplar koymamalısınız. Mikrodalga fırında kullanacağınız kabın uygun olup olmadığını test etmek için, kabın ortasına soğuk su dolu bir bardak yerleştirip, fırını da en yüksek devrine getirin. 2 dakika ısıtıp bekleyin. Su kaynarken bardak ılık olmalı, fakat kap soğuk kalmalıdır. Eğer kap ısınmış ise mikrodalga fırın için uygun değil demektir. Hiçbir zaman metalik veya metal dekorlu kap ve alüminyum folyo kullanmayın. Fırının nem oranını artırmak için, içine su dolu bir bardak koyun.

YİYECEKLER NASIL KOYULUR?

Mikrodalgada pişireceğiniz yiyecekleri önce dilimleyin ve ince kısımları ortaya gelecek şekilde kaba dizin. Böylece yiyeceklerin her tarafının eşit pişmesini sağlamış olursunuz.

Tarifler nasıl uygulanır? Bizim geleneksel yemeklerimizden bir tarifi mikrodalga fırında pişirmek istediğinizde, tarifte verilen pişme süresini 1/2 oranında azaltın ve pişerken sürekli kontrol edin.

YEMEKLER NASIL RENKLENDİRİLİR?

Mikrodalga fırında pişen yemeğe renk ve tat katmak için üzerine biraz kırmızı biber veya kavrulmuş toz ceviz serpin. Tatlılar için kavrulmuş toz badem, esmer şeker veya tarçın da kullanabilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 20:09
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