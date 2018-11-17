Mikrodalga tehlikeli mi?

Mikrodalga teknolojisinin her alanında eğitim alan eski Soğuk Savaş uzmanı ve bilim adamı Barry Trower, telekomünikasyon endüstrisinin kontrol dışı gelişmesinden dolayı günümüz çocuk neslinin 20 yıl sonra kanserden beter illetlerle karşılaşacağını söylüyor. 1960 yılında UK Kraliyet Donanması'ndan hem sualtında bomba imha birimi hem de mikrodalga silahlarla çalışan bir eğitim gördü. 1970'lerde, işinin bir kısmı, mikrodalga savaş konusunda eğitim görmüş casuslara bilgi vermekti. İnsan fizyolojisinde öğretim diplomasına sahip..

Danimarkalı belgesel film yapımcısı ve gazeteci Morten Julius, mikrodalga tehlikeleri hakkında Barrie Trower ile bir röportaj gerçekleştirdi. YouTube'da Vimeo (143 mn) ve 10-12 dakikalık videolar görülebilir.

"Birçok nesli yok ediyoruz"

"Mikrodalga radyasyonun ne kadar tehlikeli olduğunu öğrenmek için bilinçli ebeveynlere ihtiyacımız var" diyor Barry Trower, "Okulda küçük bir kızın, örneğin 10 yaşında olduğunu düşünün. Döllenmesi gereken yumurtalarının tamamı bedeninde. Eğer onun önünde Wi-Fi ile oturursa, Wi-Fi yumurtalara geçiyor. Birleşik Krallık Hükümet yetkililerinin bilmediği şey, bu yumurtalardaki DNA'nın vücuttaki diğer DNA'lardan 10 kat daha fazla radyasyonu emebilmesidir. Çocuklar için bir güvenlik seviyeniz olsa bile, küçük kızınızın içindeki yumurtaları ışınlarsınız. Çocuklar için güvenlik seviyesi yoktur.

Deneylerimizden bu yumurtaların radyasyonu emdiği biliyoruz. Küçük kız, hasarlı DNA ile büyüdüğünde ve bir bebeğe sahip olduğunda, ona genetik zarar gelecektir. Hele doğan kız ise annesi gibi genetik hasarlı olacaktır. Onarılamaz.."