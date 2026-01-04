Mıknatıs gümüşü çeker mi? Gerçek gümüş nasıl ayırt edilir?

Takı alışverişlerinde veya evdeki eski parçaların değerini kontrol ederken, aldığınız gümüşün gerçek olduğundan emin olmak önemlidir. Sahte veya karışım gümüşler piyasada yaygın olduğu için, evde kolayca uygulayabileceğiniz basit testlerle gerçek gümüş nasıl anlaşılır sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Bu yöntemler, yatırımınızı korumanıza ve daha bilinçli alışveriş yapmanıza yardımcı olurken, aynı zamanda evde gümüş testi nasıl yapılır sorusuna da pratik çözümler sunar.

Gerçek gümüşün en belirgin fiziksel özelliklerinden biri manyetik olmamasıdır. Bu nedenle, merak edilen mıknatıs gümüşü çeker mi sorusunun cevabı kesinlikle "hayır"dır. Elinizdeki parça güçlü bir mıknatıs tarafından hemen çekiliyorsa, bu durum gümüşün ya sahte olduğunu ya da demir, nikel gibi manyetik metallerle yüksek oranda karıştırılmış olduğunu gösterir. Unutmayın, saf gümüş (genellikle 925 ayar) mıknatısa tepki vermez.

Gerçek gümüşü anlamak için uygulayabileceğiniz bir diğer etkili yöntem ise kararma (oksidasyon) testidir. Yumuşak, beyaz bir bez parçasıyla gümüş takınızı kuvvetlice ovalayın. Eğer bez üzerinde hafif siyah veya koyu gri lekeler oluşuyorsa, bu gümüşün havayla reaksiyona girdiğini ve gerçek gümüş olduğunu gösterir. Sahte metaller bu şekilde belirgin bir kararma yapmaz. Ayrıca, bazı kaynaklarda belirtildiği gibi, gerçek gümüşü suya bıraktığınızda hafif bulutlu, açık gri bir görünüm kazanması da saflık belirtisi olabilir.

Alüminyum ve Gümüş Nasıl Ayırt Edilir?

Gümüşe oldukça benzeyen alüminyum ve gümüş nasıl ayırt edilir sorusu da sıklıkla sorulur. Her iki metal de parlak ve açık renkte olsa da, en belirgin fark yoğunlukları ve ağırlıklarındadır. Alüminyum, gümüşten çok daha hafif bir metaldir. Elinizdeki takıyı tarttığınızda, boyutuna göre beklenenden hafif geliyorsa, bu büyük olasılıkla alüminyum veya düşük yoğunluklu bir alaşım olduğunu işaret eder. Örneğin, aynı boyuttaki bir gümüş yüzük, alüminyumdan yapılmış benzer bir yüzükten belirgin derecede ağır hissettirecektir. Bu basit ağırlık testi, takı alırken sizi yanıltıcı ürünlerden koruyacaktır.