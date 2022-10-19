Mikaben kimdir neden öldü? Michael Benjamin nereli kaç yaşında?
Mikaben lakaplı şarkıcı Michael Benjamin yaşamını yitirdi. Peki, Michael Benjamin kimdir hastalığı neydi?
Mikaben lakaplı Haitili şarkıcı Michael Benjamin, Fransa'da verdiği bir konser sırasında yaşamını yitirdi. İngiliz The Guardian gazetesi, 41 yaşındaki şarkıcının ölüm nedeninin kalp krizi olabileceğini yazdı. Konseri yaklaşık 10 bin kişinin izlediği belirtildi. Olayın ardından konser salonu boşaltıldı. Peki, Michael Benjamin kim?
Mikaben kimdir?
Mikaben 27 Haziran 1981'de Haiti'de dünyaya geldi.2001'de başladığı müzik kariyerini 2022 yılındaki ölümüne kadar sürdürdü. Ünlü Haitili şarkıcı Lionel Benjamin'in oğluydu. Evli bir çocuk babası olan Benjamin, 15 Ekim 2022 cumartesi gecesi Paris, Fransa'daki Akkor Arena'da verdiği bir konser esnasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle 41 yaşında ölmüştür.