Miguel Vieira, Medipol Başakşehir'de
Turuncu-lacivertli takım, Portekizli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı30 Temmuz 2019 Salı 22:15
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Portekizli futbolcu Luis Miguel Vieira Silva'yı kadrosuna dahil etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İspanyol ekibi CD Lugo'da forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Portekizli futbolcu için düzenlenen imza töreninde kulüp üst yöneticisi Mustafa Eröğüt'ün de hazır bulunduğu aktarıldı.
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