Miguel Crespo kimdir? Miguel Crespo Atletico Madrid’e mi gidecek?

Süper Lig'in 32. haftasında futbolseverler derbi heyecanı yaşadı. Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Derbi'de 2-0 skorla üç puanı kapan taraf Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe oyuncusu Miguel Crespo'ya derbide Atletico Madrid temsilcileri izledi. Tivibu Spor Yayın Yönetimi Müdürü Erkut Öztürk katıldığı yayında, Atletico Madrid'in derbide Miguel Crespo'yu izlediğini söyledi. Erkut Öztürk, "Teklif, önümüzdeki yıl 1 milyon € bedelle kiralık, sonraki yıl 11 milyon € satın alma bedeli" ifadelerini kullandı.

Miguel Crespo kimdir?

Miguel Crespo da Silva 11 Eylül 1996, Lyon'da doğdu. Orta saha pozisyonunda görev yapan Portekizli futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

19 Ağustos 2017'de Crespo, Braga B formasıyla ilk profesyonel maçına 2017–18 LigaPro maçında Santa Clara karşısında çıktı.

Miguel Crespo hangi takımda oynadı?

6 Eylül 2021 tarihinde Portekiz Ligi'nde yer alan Estoril Praia takımında 1.5M € bonservis ile Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına ligin 6. haftasında oynanan Giresunspor maçının 46. dakikasında Mert Hakan'ın yerine girerek dahil oldu. 21 Kasım 2021 tarihinde ligin 13. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 71. dakikasında maçta 1-1'lik beraberlik varken Jose Sosa'nın yerine oyuna dahil oldu. Crespo, 90+4 dakikada Rossi'nin verdiği pasla ceza sahası içerisine girdi ve topa çok sert vurdu. Muslera'nın müdahalesinin yetersiz kaldığı şutta top, direğe çarptıktan sonra filelerle buluştu. Crespo'nun Fenerbahçe formasıyla attığı ilk gol derbide galibiyeti getirmiş oldu. Golün ardından yayıncı kuruluş Crespo'nun attığı golde topun 103 km/h hıza ulaştığını açıkladı. Fransa'da doğan Crespo, Portekiz kökenlidir.