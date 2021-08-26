Migros'tan yapılan kırtasiye alışverişleri eğitimin geleceğine katkı sağlıyor

Okul alışverişinin güvenilir adresi Migros, anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilerin okulda ihtiyaç duyabileceği malzemeleri, 376 farklı kalite kontrol kriterinden geçtikten sonra raflarına taşırken, Türkiye’nin 81 ilindeki mağazalarında, 700’ü aşkın ürün seçeneğini en uygun fiyatlarla müşterilerine sunuyor.

Migros Ticaret A.Ş İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, Migros olarak çocukların eğitim hayatına destek olabilmek için tüm gayretlerini ortaya koyduklarını belirterek şunları kaydetti: “Sadece 2021 yılında sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak 4 binden fazla çocuğun gelişimine aracı olduk. Bu eğitim-öğretim döneminde de çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak üzere yeni bir projeyi hayata geçirdik. Okula dönüş heyecanının yaşandığı bugünlerde, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışma kapsamında çocuklarımızın hayatına iyilikle dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mağazalarımızdan yapılan kırtasiye alışverişlerinin belirli bir oranını TEGV’e bağışlayarak, çocuklarımızın eğitimine destek vereceğiz. Bu kapsamda tüm müşterilerimizi bu kıymetli projenin bir parçası olmaya ve eğitimin geleceğine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.”

Migros’ta okul çantaları 21 TL’ye hazırlanıyor

Migros’ta kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, kalem çantası, 80 yapraklı defterin yer aldığı okul çantası ortalama 21 TL’ye hazırlanırken; onlarca farklı renk ve model seçeneği bulunan sırt çantaları 24,95 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Desenleri ile çocukların hayran olacağı defterler ise 1,50 TL’den başlayan fiyatlarıyla raflarda yerini alıyor.

Migros raflarındaki tüm kırtasiye ürünleri 376 farklı kontrolden geçiyor

Üretimden tüketime kadar uzanan Kalite ve Ürün Güvenliği Sistemi’nin tüm gereklerini çocukların yıl boyu kullanacakları kırtasiye ürünlerinde de titizlikle yerine getiren Migros, satışa sunduğu tüm kırtasiye ürünlerini, “Migros Kırtasiye Ürünleri Kalite Standartları” çerçevesinde 376 farklı kalite kontrol aşamasında denetleniyor. Migros’un satışa sunduğu kırtasiye ürünlerinin hepsi uluslararası standartlar çerçevesinde PAH, fitalat, kadmiyum, alerjen-kanserojen boyar maddeler, formaldehit, nikel, azo boyar maddeler ve ağır metaller içermemesi için pek çok test aşamasından geçiriliyor. Etiketlerin yasal gerekliliklere uygunluğu kontrol edilirken, tedarikçi firmalardan da ürünlere ait analiz raporları alınıyor. Tüm bu incelemelerin sonucunda Migros, sadece güvenilir ürünleri raflarına taşıyor.