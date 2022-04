Migros Taze Et Üretim Tesisi uluslararası güven belgesi aldı

İSMAİL ÇOBAN

Şirket, TÜRKAK akredite kuruluşlar listesine girdi. Migros Taze Et Üretim Tesisi laboratuvarında tedarikçilerden temin edilen ürünler uluslararası kalite ve gıda güvenliği standartları kapsamında denetleniyor. Laboratuvarla daha düşük enerji kullanımı ile sürdürülebilir üretime de imkân tanınıyor. Bu yolla sağlıklı, kaliteli ve uzun raf ömrü olan ürünlerin üretimlerinin gerçekleştirildiği Taze Et Üretim Tesisi’nde hammadde temininden tüketiciye ulaşan süreç en doğru şekilde yönetilebiliyor. Migros’un Taze Et Üretim Tesisi tarafından TS/EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Akreditasyon Sertifikası verildi. TÜRKAK denetimlerini başarıyla tamamlayan şirket, laboratuvarında yapılan veri analizlerinin uluslararası standartlara uygun koşullarda gerçekleştirildiğini ve elde edilen sonuçların güvenilirliğini ortaya koydu.