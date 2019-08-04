Migreni olanlar buraya! İşte, migren atağını önleyen şahane çay

Migreni olmayan, migreni olanından halinden anlamaz. Migren ağrısını anlatmak son derece güçtür. Migrene; mide bulantısı ve tansiyon düşüklüğü de eklendiğinde insanın yerinden kalkması bile son derece güç oluyor. Migren için üretilen özel ilaçlar ağrıyı ilk yıllarda hızlıca kesse de zaman içinde bu ilaçlara alışıldığından ağrıdan kurtulmak pek kolay olmuyor. Bitmek bilmeyen migren ataklarından kurtulmanın yolu ise çoğu zaman serum ve ağrı kesici iğnelerden geçiyor. Üç, dört gün süren ataklar kişilerin yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor.

Regl döneminde şiddetleniyor

Migren atakları gelmeden önce bazı sinyaller verir. Özellikle regl döneminde migren sancısı şiddetlenen kişilerde belirtiler erkenden gözlenebiliyor. İşte, geliyorum diyen migren ataklarının daha hafif geçmesini istiyorsanız; size şahane bir önerimiz var.

Biberiye çayı önemli

Uzmanlar migren hastalarının her gün bir fincan biberiye çayı içmesini tavsiye ediyor. Ölçülü ve düzenli kullanılan biberiye çayı atakların gecikmesini ve şiddetinin azalmasını sağlıyor. Peki, ama biberiye migren tedavisinde neden bu kadar kıymetli?

Ağrı kesici ve sakinleştirici özelliği bulunan biberiye çayı içerdiği bileşenler sayesinde migren ataklarını engellemeye yardımcıdır.

Biberiye içeri sayesinde konsantrasyon sorunlarını ortadan kaldırır.

Yapılan bilimsel çalışmalar biberiyenin beyin fonksiyonlarının yaşlanmasını engellediğini kanıtlamıştır. Biberiyenin Alzheimer'e karşı kullanılıp kullanılmayacağıyla ilgili ise çalışmalar sürdürülüyor.

Ayrıca biberiye birçok kanser türüne karşı da koruyucu özellik taşıyor.

Papatya çayı da unutulmamalı!

Migren ataklarını önleme konusunda bir diğer etkili çay ise papatyadır.

Birçok kanser türüne karşı koruyuculuğu bulanan papatya, stres ve uykusuzluk sorunlarında da gönül rahatlığıyla tüketilebilir.

İşte, migren ataklarını azaltan şahane çay

Malzemeler:

1,5 su bardağı su

2 yemek kaşığı papatya çiçeği

2 yemek kaşığı biberiye

Su demliğe alınır ve kaynaması beklenir. Kaynayan suyun içerisine biberiye ve papatya eklenir. Çayın iki dakika kaynaması beklenir ve ocağın altı kapatılır. 5 dakika kapağı kapalı bekletilen çay, süzüldükten sonra afiyetle içilir. Arzu ederseniz çayınıza bal ve limon ilave edebilirsiniz.