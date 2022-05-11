Migrene ne iyi gelir evde? Bu besinler migreni tetikliyor! Migren belirtileri ve migreni geçiren yiyecekler

Yoğun geçen günlerin sonunda ya da yeteri kadar uyku alamadığımızda ortaya çıkan baş ağrısı. Sızlayan alnımız ve sinir hücrelerimizin adeta bize saldırır gibi titreşmesi sonucu ortaya çıkan o inanılmaz acılı süreç kimsenin istemeyeceği ama bir noktada kaçınılmaz olan bir durumdur. Çoğu zaman gelir geçer olan bu ağrılar bazen ise kalıcı hastalıklar olan sinüzit ve migren gibi rahatsızlıklar nedeniyle baş gösterir ve bu rahatsızlıklar ile gelen baş ağrıları ne yazık ki ağrı kesiciler kullanılarak geçirilemez.

Migren nedir?

Çoğunlukla şiddetli baş ağrısı olarak bildiğimiz ve atakları geldiği zaman iş göremez hale geliriz. Uzun süren bu ağrılı dönemin adı migrendir ve migren otonom sinir hastalıkları sınıfında yer alan ve sinir hücrelerinin baskılanması sonucu ortaya çıkan ağrı ataklarına verilen genel isimdir. Çoğu zaman kalıtsal bir hastalık olan migren, ömür boyu eşlik etmesi ile bilinen ve kolay kolay geçmeyen bir hastalıktır. Belirli ilaçlar kullanılarak migren atakları yavaşlatılabilir, ertelenebilir ve şiddeti küçültülebilir. Ancak bu tip ilaçların kullanımı sonucu tedavi olma oranı düşüktür ve çoğu insan ilaçların pek işe yaramadığını söylemektedir.

Migren genel olarak başın tek bir tarafını etkileyen unilateral tipte ağrılara sebep olur ve bu ağrılar 2 saat ile 72 saat aralığında etki süresi vardır. Çevresel faktörlere bağlı olarak ya da genetik kalıtım yolu ile ortaya çıkan migren ile ilk karşılaşma büyük olasılık ile ergenlik dönemlerinde gerçekleşir. Aynı zamanda migren hastalığına sahip bireylerde bazı gıdaların tüketimi de bu hastalığın tetiklenmesine yol açabilir.

Migrene neden olan besinler- Migrene iyi gelmeyen yiyecekler

Migren bazı zamanlarda yoğun çalışma ve gürültülü ortamlardan dolayı ortaya çıkar. Ancak bunun yanında bazı besinler de migrenin oluşumunu tetikleyerek bu hastalığa sahip kişilerin ataklara maruz kalmasına neden olabilir. İşte tüketilmesi halinde migreni tetikleyen besinler:

Alkollü içecekler

Tuzlu peynirler ki özellikle tütsülenmiş ve yıllanmış peynir çeşitleri bu etkiye neden olur

Sakatat cinsinden gıdalar

Öncelikli olarak midye, karides ve kalamar olmak üzere deniz ürünleri

İncir, muz, kuru üzüm, erik ve avokado gibi meyveler

Kuru meyve içeren ekmekler ve aynı zamanda ekmek mayaları

Konserve halinde satılan ya da üretilen besinler

Turunçgiller

Başta soya, kuru fasulye ve mercimek olmak üzere bazı baklagiller

Kafein oranı yüksek olan kahve ve kola gibi içecekler

Fazla yağlı ve baharatlı yiyecekler

Ekşi krema ve fıstık ezmesi

Migrene iyi gelen besinler

Migreni tetikleyen besinler olduğu gibi bu besinlere karşıt olarak ortaya çıkan ve migren rahatsızlığına karşı kullanabileceğimiz besinler de vardır. İşte migrene karşı iyi gelen besinler:

Haşlanmış yumurta

Armut, kivi ve elma gibi yeşil renk veren flavonoidler barındıran meyveler

Kereviz

Sebze çorbası ya da sebze püresi

Papatya ve melisa çayları gibi doğal bitkisel çaylar

Migrene ne iyi gelir evde? Karabaş Balı migren

Karabaşotu (stoechas) bilhassa baş bölgesindeki tıkalı damarları açar. Baş bölgesindeki dışarı atılmayan toksit maddeleri terle ağız burun yoluyla dışarı atar. Sinüzit iltihapları burun ve geniz kanalıyla boşaltır. Ayrıca tüm vücuttaki damarları da açar.

Mide ve bağırsağı yumuşatır, gaz sıkışmasına iyi gelir.

Baş ağrısının her türlüsüne iyi gelmektedir. Migren ve sinüzit dâhil her türlü baş ağrısına iyi gelecektir. Bu tedavi de ardıç tohumu ile kullanılması daha iyi netice verir.

KULLANILIŞI:

1 bardak kaynar suyun içine 1 tatlı kaşığı karabaş otu koyarak üzerini örtün, üç beş dakika demlendikten sonra ılımadan süzün.. Şeker veya bal ilave edilip içebilirsiniz. Bir günde iki veya üç kere içilebilir.

Bu çay içilirken gerek baş bölgesinde gerek vücutta terleme olursa, teriniz üzerinizde kalmamalıdır. Hemen terli çamaşır çıkarıp kuru çamaşır giymelisiniz.

Kına migrene iyi gelir mi?

Kına, alternatif tıp tarafından hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılır.

Ağrı Kesici Özelliği: Kınanın ağrı kesici özelliği vardır, herhangi bir nedenden dolayı meydana gelen ağrılara karşı etkili olabilir. Etkilenen kısma kına uygulandığında ağrının önlenmesini sağlar. Kına yanık yaralarına faydalıdır, ağrıyı azalttığı gibi yanık yarasının hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir.

Kınanın açık yaralara da faydalı olduğu düşünülmektedir. Yaranın verdiği acıyı hafifletir, bu özelliğinden dolayı kırılma, çıkma, burkulma gibi vakalardan kaynaklanan ağrılara karşı da kullanılır.

Portakal migreni tetikler mi?

Asitli meyveler arasında bulunan portakal, greyfurt, limon ve mandalina migreni tetikleyen besinler arasında gösteriliyor. Migren şikayetlerini azaltmak için bu meyveleri fazla tüketmemelisiniz.