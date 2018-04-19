Migren nasıl geçer? Migren nedir? Migren tedavi yöntemleri?

Migren nedir, migrenin tedavi yöntemleri nedir, migren nasıl geçer gibi sorular aklımıza gelmektedir. Migren atakları yaşam kalitesini düşüren bir hastalıktır. Kiminde yılda bir veya iki defa rastlanırken, bazılarında ise bir ay içerisinde defalarca görülüyor. Ağrı ile beraber bulantı, ses ve ışığa karşı duyarlılık günlük işleri yapmakta kişileri zora sokabiliyor. Tam bir migren tanısı koymak uzun bir süreç gerektirmekte ve uzman tarafından yapılması gerekmektedir. Aileden kaynaklanan kalıtımsal sebeplerden veya hormonal değişikliklerden kaynaklanabilir. Kadınlarda hastalığın özellikle adet dönemlerinde sık görülmesi bu sebeple olabilmektedir.

Diyetisyen Emre Can Karakaşlı, bazı besinlerdeki katkı maddeleri ve diyetteki diğer bileşenlerin, migrene yol açabileceğini, fakat bireyden bireye etkisinin değişiklik gösterebileceğini ifade etti. Karakaşlı, "Günlük beslenme düzenimizde fark etmeden tükettiğimiz bazı besinlerin atakları arttırabilir. Açlık, alkol, çikolata ve peynir en sık bilinen tetikleyicilerdir. Genel olarak migren tetikleyicileri düşünüldüğünde yapılan çalışmalarda en az bir beslenme kaynaklı tetikleyici öne sürülmekte, diyet açısından en sık bildirilen tetikleyicinin açlık olduğu bilinmektedir. Çikolata ve alkol de ikinci sırada gelmektedir. Özellikle sert ve çedar peynir çeşitlerinde, feniletilamin çikolatada, oktopamin turunçgillerde ve histamin kırmızı şarap ve birada bulunmaktadır. Kafein bağımlılığı, aşırı kahve tüketimi de şiddetli, zonklayıcı baş ağrısı ve migren ile ilişkilendirilmektedir. Açlık ve öğün atlamada migren hastalarında ağrının nüksetmesinde bir neden olarak düşünülmektedir. Alkol tüketiminin bazı baş ağrısı yaşayan hastalarda tolere edilemediği ve önemli bir tetikleyici olduğu, bu sebeple hastaların alkolden uzak durmaları önerilmiştir" dedi.

MİGREN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NEDİR? MİGREN NASIL GEÇER?

Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Bilge Bıyıklı Migren tedavisi için tavsiyelerde bulundu. Eğer bir hasta ayda 8 ve üzeri atak ve ayın 15 günden fazlasını ağrılı geçiriyorsa kronik migrendir diyen Bıyıklı, “Kronik migren hastalarında yeni tedavi yöntemi olarak botoks işlemi uygulanmaktadır. Kaslara botoks toksini diye adlandırılan, kırışıklıklar için kullanılan ilaç ile aynı madde enjekte edilir ve kasların aktivitesinin azaltılması amaçlanır. Bu ilaç yüzde alın bölgesi, her iki şakak bölgesi, başın arka kısmı, boyun bölgesindeki belirli noktalara 10 dakikalık bir işlemle uygulanmaktadır. Kasların aktivitesi azaldığı zaman ağrı da azalmaktadır. Daha çok gergin olan kas gruplarına daha yoğun miktarda madde enjekte edilirken, az gergin olan kas gruplarına daha az miktarda uygulama yapılır. Tekrarlanan tedavilerle hastada sürekli bir iyileşme sağlanmaktadır” diye konuştu.