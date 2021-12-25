Migren ağrısı nasıl geçer? Migren ağrısı için evde ne yapılır?

Migren ağrısında doğru tanı ve tedavi yöntemleri uygulanarak hastalar, migren ataklarından kurtulabilirler.

Migreni ne tetikler?

Migrenin tetikleyicileri, kişiden kişiye göre de değişiklik gösterir. Özellikle de peynir ve çikolata gibi ürünler, migrenin tetikleyicileri arasında yer alır. Aynı zamanda öğün atlamak, az su içmek, düzenli uyku düzenine sahip olmamak migren ataklarına neden olabilir. Çevresel faktörler, çok fazla egzersiz yapmak ve yoğun stres altında olmak da migren ataklarını tetikleyebilir.

Migren ağrısı için evde ne yapılır?

Lavanta buharı özellikle migren ağrılarını hafifletmeye yardımcı olmaktadır. Bir kaynamış suyun içine 7-8 damla lavanta ekleyerek buharını içinize soluyabilirsiniz. Lavanta buharını 15 dakika boyunca solumak migren ağrılarını geçirir. Lavanta buharını baş ağrılarını hafifletmek için hemen kullanabilirsiniz.

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Açık havada yürüyüş yapılmalı

Ilık bir duş al, sessiz ve loş bir odaya geçip dinlenilmeli.

Sinüzite benzer bir ağrın varsa göz ve burun çevrene sıcak havlu tutulmalı

Tuz tüketimini azaltılmalı

Günde en az 10 bardak su içilmeli.

Migren belirtileri nelerdir?

Şiddetli Baş Ağrısı,

Tek Taraflı Şiddetli Baş Ağrısı,

Mide Bulantısı,

Aşırı Duyarlılık ve Tepkisellik,

Aşırı ve Gereksiz Neşelenme,

Durgunluk ve Donukluk,

Düşüncelerde Yavaşlama,

İştah Artışı veya İştahsızlık

Auralı migren

Auralı migren, diğer migren türlerinden farklı olarak çeşitli halüsinasyonlar ile birlikte seyreder. Auralı migrende baş ağrısının yanı sıra halüsinasyonlar, kolda uyuşma ve çeşitli algı bozuklukları da birlikte görülmektedir. Auralı migren hastaları genellikle görsel bozuklukları da beraber yaşamaktadır