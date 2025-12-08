  • İSTANBUL
Yerel Midyat’ta ata çarpan sürücü, 4 gün sonra hayatını kaybetti
Midyat’ta ata çarpan sürücü, 4 gün sonra hayatını kaybetti

Mardin Midyat'ta otomobiliyle seyrederken yola çıkan ata çarpan Mehmet Çetin, ağır yaralı olarak tedavi altına alındığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Mardin’in Midyat ilçesinde 4 Aralık’ta meydana gelen kazada, otomobiliyle seyir halindeyken yola aniden çıkan ata çarpan Mehmet Çetin ağır yaralandı. Yola savrulan at öldü, sürücü Çetin ise yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çetin, tedavisinin devamı için Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet Çetin, olaydan 4 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Çetin’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Midyat ilçesi kırsal Ortaca Mahallesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

