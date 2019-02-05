Midilli'ye kaçmak isterken yakalandılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 24 Afganistan uyruklu yakalandı.

Jandarma ekipleri, Sarımsaklı Plajları mevkisinde gece saatlerinde bir şişme botu pompayla şişirmeye çalışan 2 kişiyi fark etti.

Bu kişileri Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına götüren ekipler, ifadeleri doğrultusunda harekete geçerek, göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 zanlıyı daha gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, şüphelilerden aldıkları bilgilerle yaptıkları değerlendirmenin ardından Küçükköy Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler

Evde, Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, ev sahibi kadının yanı sıra bir erkeğin de kaçışı organize edenler arasında olduğunu tespit etti.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına götürülerek yiyecek, içecek ve giyecek yardımı yapıldı. Afganistanlılar işlemlerinin ardından Çanakkale Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.