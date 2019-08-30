Midilli adasına 1 günde 500 mülteci geldi

Yunanistan medyasında çıkan haberlere göre, Midilli adasına dün 500 mülteci geldi.

Yunanistan’daki Kathimerini gazetesine göre, dün Midilli adasına 13 şişme bot ve sandal ile 500’e yakın mülteci geldi. Yunan gazetesine göre adadaki 3 bin kişilik mülteci kampında bulunanların sayısı şu anda 10 bini aşmış durumda. Kampta yaşayanlar ve ada sakinleri, sağlık ve temizlik konularında Moria kampının yetersiz kaldığını belirtiyor.

Sisam adasında da buna benzer durumların yaşandığı belirtilirken, 2015’teki gibi bir mülteci akınından korkuluyor.