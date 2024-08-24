Midibüs otobüs terminali araç giriş yoluna düştü: 15 yaralı
Burdur'da otobüs terminalinin araç giriş yoluna düşen yolcu midibüsündeki 15 kişi yaralandı.
Burdur'da otobüs terminalinin araç giriş yoluna düşen yolcu midibüsündeki 15 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu midibüsü, kontrolden çıkarak Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin araç giriş yoluna düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, midibüsteki 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kazanın, midibüsün freninin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.