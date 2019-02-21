Midesinden çıkanlar doktorları bile şoka soktu! Ne zamandır midesinde oldukları bilinmiyor
Psikolojik rahatsızlıkları olan ve anksiyete ile mücadele ettiği belirtilen 54 yaşındaki adamın midesinden çıkanlar karşısında doktorlar dahi şoke oldu. Rahatsızlıkları bulunan adamın midesinden iki kilogram kadar taş parçası, şişe kapağı ve bozuk para çıkarıldı.21 Şubat 2019 Perşembe 15:43
54 yaşındaki şahıs ağır mide ağrısı ve şişkinlik nedeniyle hastaneye başvurdu. Birkaç tetkikin ardından şahsın midesinde yabancı cisimler tespit edildi.
Doktorlar elle yaptıkları muayenelerinde de küçük taşlar hissettiklerini söylediler.
Taş, şişe kapağı, bozuk para...
Operasyonun ardından adamın midesinden iki kilogram ağırlığında taş, şişe kapağı ve bozuk para çıkarıldı.+
Sakinleşmek için yutmuş
Adam daha sonra yaptığı açıklamada anksiyete ile savaştığını ve ilaç almak yerine bazen sakinleşmek için çakıl taşı yuttuğunu itiraf etti.
Ne zaman yuttuğu bilinmiyor
Adam dokuz gün sonunda taburcu edilirken, yabancı cisimlerin adamın midesinde ne kadar süredir bulunduğu bilinmiyor.
Anksiyete nedir?
Anksiyete veya endişe, canlılarca deneyimlenen kaygı, korku, gerilim, sıkıntı halidir. Nedeni belli olmayan tedirginlik hali olarak da açıklanabilir.
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