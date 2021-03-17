Çoğu evde bulunan mide koruyucu ilaçlarının, mide yanması rahatsızlığı çeken kişilere fayda ettiğini görülüyor. Fakat mide koruyucu ilaçlarının zararları hiç konuşulmuyor. Doç. Dr. Bülent Yaşar, mide koruyucu ilaçlarına dair vatandaşları uyardı. Mide koruyucu ilaçları zararlı mı?

Mide koruyucu adı verilen ilacın 1980’li yıllardan itibaren yaygın kullanımda olduğunu belirten Doç. Dr. Bülent Yaşar, “Bunlar dünyada ve ülkemizde çok sık, gereksiz ve uzun kullanılan ilaç gruplarındandır. Yapılan farklı çalışmalarda, hastaların yüzde 25 ila 70’inin bu grup ilacı gereksiz kullandığını ortaya çıkardı. Ülkemizde bu ilaçların ‘mide koruyucu’ olarak tanımlanması da bu gereksiz kullanımın başlıca sebebidir. Diyabet, tansiyon, kalp gibi kronik hastalıklar nedeniyle ilaç kullanan tüm hastalar ek olarak koruyucu mide ilaçları da kullanır. Bu tedaviler sırasında koruma amaçlı mide asidini azaltma çabası doğru ve gerekli bir yaklaşım olmadığı gibi, uzun dönemde farklı sorunlara sebep olabilir. Özellikle ‘Dispepsi’ olarak tanımlanan ve aslında stres, beslenme ve yaşam tarzı ile ilişkili şikayetleri olan hastalarda, yanıt alamamalarına rağmen yıllarca düzenli mide ilaçları kullanımı sıkça karşılaştığımız bir durumdur” dedi.

Mide koruyucu ilaçları uzun süre kullanılmamalı

Mide koruyucu ilaçları uzun süre kullanıldığı takdirde çeşitli sorunlara yol açtığını belirten Doç. Dr. Yaşar, “Genel olarak güvenli kabul edilseler de asit baskılayıcı ilaçlar 1 yıldan daha uzun süre ve yüksek doz kullanımlarda kemik yoğunluğunda azalma ve kırıklara, bağırsak ve akciğer enfeksiyonlarına, magnezyum ve vitamin B12 eksikliklerine yol açabilir. Bu nedenle kısa süreli ve düşük doz kullanım tercih edilmeli. Asit baskılayıcı ilaçların reflü hastalığı, gastrit ve ülser tedavisinde 4-8 hafta, Helikobakter pylori tedavisinde ise 14 gün antibiyotik tedavisi ile kullanılması yeterlidir.” ifadelerini kullandı.