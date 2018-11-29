Mide kanseri belirtileri nelerdir?

MİDE KANSERİ KENDİSİNİ NASIL GÖSTERİR?

Mide kanseri daha çok 50 yaş sonrasında görülür. Erken dönemde herhangi bir bulgu vermezler ancak hastalığın ilerlemesiyle hazımsızlık, iştahsızlık, kilo kaybı zaman zaman ishal zaman zaman kabızlık görülebilir. Karnın orta üst kısmındaki ağrı daha belirgin hale gelebilir, daha ileri evrelerde ise sarılık ortaya çıkabilir; dışkıda kan görülmesi, ağızdan kan gelmesi de mide kanserinin en belirgin belirtileridir. Mide kanseri için risk faktörleri şu şekilde sıralanır:

Birinci sırada helikobakter pilori bakterisi vardır. Bu tümörlü olguların yüzde 67 ile 80'inde bulunur. Normal popülasyonda helikobakter pilori bakterisi bulunan popülasyonun yüzde 2'sinde ancak mide kanseri birlikte olur yani helikobakter pilori toplumda yaygın olarak bulunan bir bakteridir, midede bulunur.

Mide tümörlü olguların ise yüzde 65 ile 80'inde bu bakteriyi bulmak mümkündür. Bu tedavi açısından da uzmanları yönlendirecektir. Sigara kullanımı mide kanseri riskini 3-4 kat arttırmaktadır. Aynı şekilde genetik faktörler de mide kanserinde %10'lük bir paya sahiptir.

Bunların dışında aşırı tuzlu gıdaları tüketimi de mide kanseri konusunda dikkat edilmesi gereken konulardandır. Tam tersi şekilde taze meyve ve sebze tüketimi mide kanseri riskini azaltmaktadır.

Beslenme konusu mide kanseri konusunda oldukça önemlidir. Beslenmedeki düzensizlikler mide kanserine davetiye çıkarır.

MİDE KANSERİ BELİRTİLERİ

Aşırı hazımsızlık

İştahsızlık

Kilo kaybı

İshal

Kabızlık

Karın ağrısı

Sarılık

Ağızdan kan gelmesi

Dışkıda kan görülmesi