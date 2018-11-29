THY- Noukşot
0553 313 94 23

Mide kanseri belirtileri nelerdir?

Mide kanseri hakkında bunları biliyor musunuz? Mide kanseri belirtileri nelerdir? İşte mide kanseri belirtileri...

29 Kasım 2018 Perşembe 17:16
Mide kanseri belirtileri nelerdir?

MİDE KANSERİ KENDİSİNİ NASIL GÖSTERİR?

Mide kanseri daha çok 50 yaş sonrasında görülür. Erken dönemde herhangi bir bulgu vermezler ancak hastalığın ilerlemesiyle hazımsızlık, iştahsızlık, kilo kaybı zaman zaman ishal zaman zaman kabızlık görülebilir. Karnın orta üst kısmındaki ağrı daha belirgin hale gelebilir, daha ileri evrelerde ise sarılık ortaya çıkabilir; dışkıda kan görülmesi, ağızdan kan gelmesi de mide kanserinin en belirgin belirtileridir. Mide kanseri için risk faktörleri şu şekilde sıralanır:

Birinci sırada helikobakter pilori bakterisi vardır. Bu tümörlü olguların yüzde 67 ile 80'inde bulunur. Normal popülasyonda helikobakter pilori bakterisi bulunan popülasyonun yüzde 2'sinde ancak mide kanseri birlikte olur yani helikobakter pilori toplumda yaygın olarak bulunan bir bakteridir, midede bulunur.

Mide tümörlü olguların ise yüzde 65 ile 80'inde bu bakteriyi bulmak mümkündür. Bu tedavi açısından da uzmanları yönlendirecektir. Sigara kullanımı mide kanseri riskini 3-4 kat arttırmaktadır. Aynı şekilde genetik faktörler de mide kanserinde %10'lük bir paya sahiptir.

Bunların dışında aşırı tuzlu gıdaları tüketimi de mide kanseri konusunda dikkat edilmesi gereken konulardandır. Tam tersi şekilde taze meyve ve sebze tüketimi mide kanseri riskini azaltmaktadır.

Beslenme konusu mide kanseri konusunda oldukça önemlidir. Beslenmedeki düzensizlikler mide kanserine davetiye çıkarır.

MİDE KANSERİ BELİRTİLERİ

Aşırı hazımsızlık

İştahsızlık

Kilo kaybı

İshal

Kabızlık

Karın ağrısı

Sarılık

Ağızdan kan gelmesi

Dışkıda kan görülmesi

 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 17:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cahiliyye devrinden kalma inanışlar..
    1. Cahiliyye devrinden kalma inanışlar..
    2. Christian Eriksen için istenen rakam..
    3. Sputnik "Ukrayna savaş gemisinde silah..
    4. Hak-İş Uluslararası Kısa Film..
    5. APA 11. Genel Kurulu
    6. Trump'ın eski avukatı Kongreye yalan..
    7. Kıbrıs Türk Ticaret Odasından..
    8. Hemofili, imparatorlukları çökerten..
    9. Suudilere bir şok daha! Yaptırım..
    10. Bomba iddia: AK Parti 7 ilde aday..
    11. SunExpress, Anadolu'yu Avrupa'ya..
    12. İran'da işçilerin "maaş" protestosu..
    13. "Türk Dünyası ve Sinema Kültürümüz..
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
    15. GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli..
    16. Akdeniz enerji düzenleme birliğine..
    17. Kuveyt Irak'tan gıda maddesi ithalatı..
    18. Anadolu ve Rumeli evleri
    19. Çocuğunuz kaygılı ve öfkeli mi?
    20. Hamsili pilav tarifi
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?